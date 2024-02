Piccoli calciatori si allenano in piazza 

La squadra dell’Ussana Calcio è scesa in piazza Aldo Moro per una protesta pacifica. Ieri è stato organizzato un allenamento al centro del paese, con l’obiettivo di dimostrare la necessità di un luogo adeguato per gli allenamenti e le partite dei circa 160 iscritti alla scuola calcio.

La situazione

Al momento infatti il campo in erba di via Donori e il complesso sportivo in località Is Osterias sono chiusi per lavori di ristrutturazione. «Queste decisioni sono poco tempestive rispetto alle esigenze delle società sportive, dei giovani agonisti e soprattutto dei servizi offerti alle famiglie che si sono trasferite a Ussana - dichiara Paolo Loddo, capogruppo di minoranza - e contribuisce alle cause di spopolamento di Ussana che è scesa da 4300 a 4029 abitanti in pochi anni».

La chiusura della struttura di via Donori è datata maggio 2023, dopo la fine del campionato, perché ritenuta inagibile: «Se non avessimo iniziato i lavori, si rischiava di avere un campo non più in erba, ma in terra battuta», sostiene il sindaco Emidio Contini.

L’intervento

I lavori sono iniziati a giugno scorso, ma non si sono conclusi - come previsto inizialmente - alla fine dell’anno. «Per rendere il manto ancora più fitto abbiamo deciso per una nuova semina del campo che ci ha costretti a posticipare la riapertura della struttura», afferma Contini.

Per far fronte alle esigenze della scuola calcio dell’Ussana, il Comune ha concesso un altro spazio, il complesso situato in località Is Osterias composto di due campi in erba sintetica, un campo da tennis e un campo in terra battuta. La possibilità di sfruttare questi spazi ha però le ore contate, perché nella struttura ci sarebbero dei lavori da svolgere che costringono la scuola calcio a cercare una nuova sede fuori dal territorio comunale.

La polemica

«Normalmente questi lavori vengono svolti non durante i campionati, ma quando questi sono fermi», dichiara Loddo. Tuttavia l’estrema urgenza di lavori come la ristrutturazione degli spogliatoi o dell’intero impianto elettrico ha spinto l’amministrazione a chiudere anche i cancelli di Is Osterias: «Non potevamo posticipare ancora, ci sono tanti campi nei paesi limitrofi che possono utilizzare fino a che non terminano i lavori», sostiene Contini.

Al momento per i lavori in via Donori e nella struttura di Is Osterias sono stati spesi quasi 300 mila euro: «Finché le strutture non vengono messe a norma non potranno essere riconsegnate; una volta terminati i lavori tutte le società sportive potranno usufruire delle nostre strutture», chiude Contini.

