Piccoli borghi “smart” crescono 

Ci sono anche Masullas, Fordongianus e Villaurbana tra i borghi più “smart” d’Italia. I tre comuni dell’Oristanese sono ai primi posti nella classifica dei paesi, con meno di 2mila abitanti, stilata dal City Visione Score, nella categoria “Borghi - Sud e Isole”. Masullas è in prima posizione, Fordongianus in terza e Villaurbana quarta. Graduatoria quasi “monopolizzata” dalla Sardegna, con Siligo, in provincia di Sassari, al secondo posto. Il City Vision Score è un ranking nazionale che misura il livello di “intelligenza” dei Comuni italiani in base a sei direttrici strategiche: smart governance, economy, environment, living, mobility e people. Indicatori su governance digitale, ambiente e sostenibilità, servizi e qualità della vita, cultura e innovazione, mobilità e connettività.

Masullas

«Un riconoscimento importante al lavoro di innovazione e visione portato avanti dall’Amministrazione comunale» commenta il sindaco Ennio Vacca. La consegna del premio la scorsa settimana, a Padova, durante gli Stati generali delle Città intelligenti, il più grande evento italiano dedicato alla trasformazione digitale e sostenibile delle comunità. Un traguardo che arriva dopo il secondo posto dello scorso anno. «Un premio che va ben oltre la tecnologia. È il frutto di un modo diverso di amministrare – aggiunge - una pubblica amministrazione che ascolta, sperimenta, innova, ma soprattutto mette al centro le persone. Masullas dimostra che anche un piccolo borgo può essere grande quando ha visione, coraggio e crede nel futuro. L’anno scorso eravamo secondi, oggi primi: è il segno che stiamo crescendo e che la direzione è quella giusta».

Villaurbana

Al quarto posto il comune dell’Arci-Grighine. «Come amministrazione – sostiene il sindaco Paolo Pireddu - lavoriamo costantemente, insieme ai nostri uffici, per migliorare l'offerta di servizi rendendoli sempre più accessibili e investendo sulle tecnologie digitali che consentono di migliorare sia il nostro lavoro che la vita dei cittadini».

Fordongianus

Il piccolo centro termale del Barigadu, entra per la prima volta nella classifica e conquista un terzo posto. Un riconoscimento all’innovazione e alla sostenibilità del borgo che conta 820 abitanti. Soddisfatto il sindaco Serafino Pischedda. «Il dato positivo è che ai vertici di questa classifica stilata da un organismo, estraneo alla politica e che si basa su precisi indicatori, vi siano tre paesi della provincia di Oristano rispetto a tutta Italia. È un dato che meriterebbe di essere approfondito». Grande la soddisfazione per il risultato. «Se si lavora bene i risultati arrivano – aggiunge -È un dato che attesta come la qualità della vita anche nei centri piccoli può raggiungere livelli significativi. Inoltre è importante sottolineare il valore della coesione sociale, uno degli indicatori presi in esame, che in paesi soggetti allo spopolamento, va tenuta in grande considerazione».

