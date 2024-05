Piccoli atei crescono  

Le nuove generazioni sono aperte alle nuove esperienze, curiosi e sempre più atei. Sono alcuni dei risultati significativi che emergono dalla terza edizione del progetto "Ricerca sociale e territorio - Giovani e progetti futuri", un report realizzato da un gruppo di allievi del liceo delle Scienze umane Sebastiano Satta di Nuoro, con la collaborazione dell'impresa sociale "Nuovi Scenari". Il resoconto sarà presentato domani alle 9.30 nell'aula magna della scuola.

La ricerca

Ha coinvolto undici scuole: i licei Fermi, Satta, Asproni e gli istituti Chironi, Satta, Ciusa, Brau, Volta di Nuoro e quelli di Siniscola (Oggiano e Pira) e Sorgono (Costa Azara). Il gruppo di lavoro, coordinato da Pino d'Antonio e dall’insegnante Salvatore (Bobo) Chessa, è composto da 6 studenti frequentanti le classi quarte e quinte del liceo Satta: Maria Luisa Concu, Federica Giannotti, Robert Ionut, Chiara Ladu, Nicolò Pinna, Lodovica Porcu. Dal team di piccoli ricercatori è emerso che «dei 753 studenti, di cui 281 residenti a Nuoro e 456 pendolari, 375 maschi e 363 femmine (campione rappresentativo dei giovani che frequentano l’ultimo anno delle scuole superiori della provincia di Nuoro) la maggioranza andrà via di casa non appena si renderà indipendente economicamente. Il 45% definisce permissiva la propria famiglia. Il 64% si sente cittadino europeo. Quasi l’80% dichiara di vivere bene in Sardegna. Il 63% si informa sui social, il 17%, alla Tv sui quotidiani solo l’11%. Solo il 16% desidera farsi una famiglia. Il 49% ricomincerebbe tutto da capo. Alla parola "lavoro" associano l’impegno e il 50% svolgerebbe un lavoro che piace anche se con uno stipendio basso.

Fede e famiglia

Sono aperti alle nuove esperienze, sono curiosi. Ma per quanto riguarda il rapporto con la spiritualità, crescono da piccoli atei. E la famiglia per loro non è più al centro I ragazzi senza più fiducia e senza certezze, non ripongono più i propri bisogni nella fede, ma in una Regione, uno Stato e una politica che dovrebbero impegnarsi maggiormente per il loro presente e futuro. Gli studenti si sono confrontati a marzo con il giornalista e noto divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone, il giornalista Tonio Pillonca, i gioiellieri Marco e Fabio Rosas e la dirigente Carla Rita Marchetti, con altri due report dettagliati: uno sullo spopolamento delle zone interne e l'altro sulle difficoltà riscontrate durante la pandemia. Già in quell'occasione è emersa la volontà dei giovani di un futuro nell'Isola, ma con le giuste opportunità, ad oggi assenti a partire da quelle lavorative sino ai servizi base - e oggi di prima necessità - come internet. Non solo, i ragazzi hanno rimarcato l'importanza dell'Einstein Telescope nelle campagne di Lula, a Sos Enattos, che potrebbe rilanciare il territorio offrendo numerose opportunità anche per le nuove generazioni.

