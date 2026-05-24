Piccoli alunni a lezione di agricoltura 

È arrivato nelle scuole di Sestu il progetto “orto scolastico”, per conoscere le erbe aromatiche, in collaborazione con il consorzio AgroBiorete, la Camst e il Comune. Coinvolte le scuole d’infanzia San Salvatore, Collodi, Francesca Sanna Sulis, Gagarin, Maria Lai, e le primarie “Rodari” e San Giovanni Bosco.

I bambini hanno imparato, osservandolo, a piantare i semi di basilico in un vasetto. A ciascun alunno è stata donata una piantina già sviluppata, per comprendere il passaggio dal seme alla pianta adulta. «Nell’appalto sono previste attività di laboratorio. L’intento è avvicinare i bambini ai cibi meno graditi, come legumi e verdure, e fare conoscere loro le qualità delle erbe aromatiche come il basilico. Il consorzio AgroBiorete è costituito da piccoli produttori regionali e conferisce i prodotti biologici regionali nelle nostre mense tramite la Camst», spiega l’assessora ad Attività Produttive e Pubblica Istruzione Laura Petronio. (g. l. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA