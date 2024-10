Piccoli: al Tardini ci siamo tolti un peso 

«A Parma ho segnato il gol della vittoria nello stesso minuto in cui avevamo subito il gol del pareggio. Questo vi fa capire la nostra mentalità». Ci tiene a precisarlo, Roberto Piccoli, nell’intervista rilascia al canale YouTube “Cronache di Spogliatoio”. A voler rimarcare il fatto che «non si può perdere neanche un minuto per cercare la salvezza».

Nicola

L’attaccante del Cagliari evidenzia il ruolo, decisivo, di Davide Nicola. «Il mister ci chiede una mentalità vincente, lavora molto sui singoli, su cosa dobbiamo migliorare», spiega. «Il suo modo di fare con noi ci spinge ad andare oltre. È molto puntiglioso, lavora per farci migliorare come singoli e come squadra». E dopo tre sconfitte consecutive, è arrivata la vittoria liberatoria lunedì al Tardini: «Stiamo giocando bene, abbiamo finalmente trovato la vittoria. Ci siamo tolti un peso», ammette.

La sfida

In prestito dall’Atalanta con diritto di riscatto in favore del Cagliari, Piccoli spera di consacrarsi quest’anno. «Siamo organizzati e lo staff è molto competente», tiene a precisare. «Si sta creando una bellissima famiglia. Cerchiamo di andare oltre noi stessi. Vogliamo la salvezza. Lavoro tanto, da solo, per migliorare. Mi fermo dopo l’allenamento per migliorare la tecnica, sfruttare l’attimo può fare la differenza».

