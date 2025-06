Piccoli, Adopo e Caprile: fiato sospeso 

È il momento di scoprire le carte. O meglio, di far partire i bonifici. Entro domani il Cagliari dovrà decidere se riscattare o meno Caprile dal Napoli e i due giocatori di proprietà dell’Atalanta Piccoli e Adopo. Basta un clic per chiudere l’affare, i prezzi sono già stabiliti: 8 milioni per il portiere, 12 per la punta, 4 per il centrocampista. In tutto 24 (le operazioni sono slegate l’una dall’altra) ai quali vanno aggiunti i 2 della prima tranche per Gaetano (in questo caso il riscatto è obbligatorio). Un investimento importante, a prescindere da quali saranno poi gli scenari sul mercato. Un investimento che il presidente Giulini sembra intenzionato a portare a termine in toto assumendosi i rischi. Si è comunque preso un ultimo giorno di riflessione. Intanto, Angelozzi si è congedato dal Frosinone con una lettera commovente: «Sono stati cinque anni fantastici, intensi e vissuti con passione. Li porterò con me per sempre». Già oggi potrebbe diventare ufficialmente il direttore sportivo rossoblù.

Guanti in vetrina

Il riscatto di Caprile sembra il più certo dei tre. La cifra fissata a gennaio non rispecchia certo il suo valore attuale e l’importanza che ha avuto nel Cagliari in questi mesi (basti pensare che il Torino sta cedendo Milinkovic-Savic al Napoli per 18 milioni). Un’occasione irripetibile o quasi, insomma, e difficilmente il club rossoblù se la farà sfuggire. Una volta acquisito il cartellino, andrà poi fatta la valutazione successiva: se trattenerlo o cederlo. Molto dipenderà dal tipo di offerte. Ad Asseminello è ancora caldo il precedente di Vicario, ceduto al primo offerente e diventato a stretto giro un top player di livello internazionale. Caprile poi non ragiona più da dodicesimo, quello che farebbe sia al Milan che alla Juventus. Il Torino potrebbe fare al caso suo, o la Roma se dovesse saltare la trattativa per il rinnovo di Svilar, o ancora l’Atalanta se Carnesecchi dovesse diventare un obiettivo concreto dello United. Potrebbero aprirsi per lui delle strade interessanti anche all’estero. Ma davvero è destinato a lasciare l’Isola? Magari no.

Caccia al bomber

I 10 gol segnati lo scorso campionato in 37 partite più i 3 assist valgono, invece, i 12 milioni che il Cagliari dovrebbe pagare per il cartellino di Piccoli? Il dubbio serpeggia da oltre un mese nel quartier generale rossoblù, ma la risposta sembra essere ormai affermativa e condivisa. Anche perché c’è chi è disposto a spenderne di più. Molti di più. La Fiorentina sembrava la più eccitata all’idea, poi ha scelto di puntare sull’usato sicuro con Dzeko. Come il Bologna, che vorrebbe il bergamasco ma allo stesso tempo strizza l’occhio a Immobile. Alla finestra il Como, attende l’evolversi della situazione prima di presentare un’offerta. Come per Caprile, in caso di riscatto, andrebbe fatta una doppia valutazione, economica e tattica. Anche perché se dovesse partire Piccoli, dovrebbe arrivare un’altra punta di altrettanto spessore, se non addirittura due. E per quanto i nomi in agenda abbiano un certo appeal, rappresentano comunque una nuova scommessa, oltre che una spesa.

Collaudo superato

A sua volta Adopo - al primo anno da protagonista in Serie A con 35 partite di cui 27 da titolare - ha dimostrato di valere i 4 milioni che il Cagliari ha previsto per il suo riscatto già da un pezzo. Se di mezzo non ci fossero gli altri 20, sarebbe scontato. Ma lo è davvero? Anche lui ha un mercato interessante, soprattutto in Premier League. Uno dei suoi più grandi estimatori, tuttavia, è proprio Pisacane. Fiato sospeso.

