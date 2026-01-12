VaiOnline
Lanusei.
13 gennaio 2026 alle 00:31

Piccole opportunità di un paese svuotato  

Novecento residenti in meno in 25 anni ma ora si accede al bonus bebè 

Lo spopolamento di Lanusei non è soltanto un fenomeno demografico, ma il segnale profondo di una cittadina che cambia e che rischia di perdere parte della propria anima.

È la fotografia di un centro che invecchia, che si svuota e che fatica a garantire un futuro sostenibile a se stesso. In ventiquattro anni, Lanusei ha perso il 15 per cento dei residenti: nel 2001 erano 5.843, oggi 4.934. In un quarto di secolo oltre 900 residenti inghiottiti dal fenomeno, comune denominatore tra i paesi ogliastrini. Ma, paradossalmente, essere precipitati sotto i 5mila residenti può diventare un’opportunità: «Si potrà accedere a misure nazionali che in alcuni casi potrebbero portare benefici», dichiara il sindaco, Davide Burchi.

Numeri rompicapo

È vero che i residenti sono sempre meno, ma il crollo sotto il tetto dei 5mila abitanti non dovrebbe scompensare più di tanto il profilo politico-amministrativo perché Lanusei resta uno dei due capoluoghi (insieme a Tortolì) della neonata Provincia dell’Ogliastra. «Accediamo perlopiù a bandi promossi dalla Regione, che divide i contributi sia sopra che sotto i 5mila abitanti». Una prima considerazione decisiva.

Il primo cittadino è consapevole che lo spopolamento sia un mostro molto pericoloso contro cui combattere è complicato, ma tiene alta la guardia per difendere lo stato attuale dei servizi. «Il nuovo status sotto i 5mila residenti - dice Burchi - modifica la stesura di alcuni atti come, ad esempio, il Documento unico di programmazione, lo strumento fondamentale per la guida strategica e operativa degli enti».

Per i Comuni sotto i 5.000 residenti, la normativa prevede il Dup semplificato, una versione alleggerita del documento standard attraverso una struttura più snella e mirata alla realtà dei piccoli centri. «In sostanza meno adempimenti», sintetizza il sindaco.

Fattori positivi

Non tutti i mali vengono per nuocere. In sintesi è questa la chiave di lettura del sindaco avvocato sul lungo inverno demografico. Un’interpretazione dei fatti corroborata anche da un altro dato: «Avendo adesso meno di 5mila abitanti, le famiglie dei neonati possono accedere al bonus bebè di 600 euro mensili».

Misura che, invece, non spetta a chi abita nei paesi sopra i 5mila. Burchi guarda oltre il numero dei residenti: «Non è tanto il numero in sé, quanto quello che c’è dietro il dato stesso: se non c’è ricambio demografico la società si indebolisce e alla lunga lo squilibrio comporterà difficoltà nell’offerta dei servizi».

