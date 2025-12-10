Piccole opere d’arte da gusci di cozze e ostriche 

Dopo aver lasciato la presidenza dell’associazione anziani, ha deciso di dedicarsi anima e cuore al suo hobby preferito. Quale? Mimmo Spiga 84 conserva gusci di cozze, bocconi e ostriche per trasformarli in piccole opere d’arte. Parte di questi sono esposti in questi giorni nello Spazio Pira in via Brigata Sassari e lo resteranno fino a Natale. E così ecco i quadretti, le navi fatte di ostriche e conchiglie, i gufi realizzati con i bocconi.

«Quando vado in ristorante», racconta, «chiedo di conservarmi magari le ostriche e i murici (is bucconis) e così faccio io a casa con le cozze. Mi piace realizzare barche, surf e personaggi imaginari anche con gli ossi di seppia». E, convinto, precisa che «non ci riesce nessuno a farli come li faccio io, prima di tutto perché non è facile reperire il materiale. Le conchiglie sono quelle delle filippine che compro nei mercatini e dai cinesi. Ho fatto anche tante cose con le capesante. Ad esempio una tartaruga con sopra un personaggio inventato da me. Questo per me è un hobby, mi diverto e mi tengo impegnato».

L’esperienza come presidente di un’associazione di anziani che adesso non c’è più è ormai alle spalle, «non c’erano più i presupposti per continuare», dice, «mi dispiace ma alla fine è andata così». A suo tempo Spiga si era battuto per avare un centro anziani dove ci si potesse riunire tutti i giorni. (g. da.)

