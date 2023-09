Piccole imprese a rischio estinzione 

«La Sardegna non è più una terra per le piccole imprese. A crollare è anche il numero di lavoratori autonomi». Confesercenti lancia l’allarme sulla netta diminuzione di ditte individuali, piccole realtà del commercio e aziende artigiane.

Emergenza sassarese

L’analisi dell’associazione di categoria restituisce un ritratto a tinte fosche dell’economia isolana: tra il 2019 e il primo trimestre del 2023 sono scomparse l’8,9% delle imprese individuali del commercio e il 2,3% delle società artigiane. Gian Battista Piana, direttore di Confesercenti Sardegna, commenta i numeri di una crisi aggravata dal post-pandemia e dall’impennata dei costi: «Il fenomeno della riduzione delle imprese del commercio o dell’artigianato a conduzione individuale è generalizzato a tutto il territorio isolano con marcate differenze tra i vari territori». La congiuntura non ha colpito tutti nello stesso modo o con gli stessi effetti: «Si segnala il -13,6% per il commercio e il -2,3% per l’artigianato della provincia di Sassari al quale si contrappone rispettivamente il -6,6% e il +2,2% della provincia di Nuoro».

Il tema fiscale

Piana invita la Giunta regionale a fare di più, riconoscendo l’utilità di alcune iniziative messe in campo: «Servono interventi urgenti per contrastare lo spopolamento. Incentivi come quello promosso dalla Regione sulle nuove attività nei piccoli comuni vanno nella giusta direzione». Il tecnico di Confesercenti rimarca il peso della semplificazione: «Questioni particolari hanno limitato l’efficacia degli incentivi nella fase attuativa. Prova ne è che delle risorse disponibili oltre la metà dovrebbe essere rimasta inutilizzata». Roberto Bolognese, presidente di Confesercenti Sardegna, sottolinea la pressione fiscale su artigiani e piccole aziende: «Superare il meccanismo saldo-acconti con una rateizzazione mensile di quanto dovuto e un conguaglio finale ci sembra una proposta seria e praticabile. Necessario anche ritoccare la previdenza». Poi l’ipotesi di una misura capace di impattare anche sulla vitalità di città e borghi: «Si deve promuovere una fiscalità di vantaggio per i negozi di vicinato con un fatturato inferiore ai 400mila euro: un provvedimento essenziale per contrastare il fenomeno della desertificazione commerciale».

