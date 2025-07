Piccole discariche crescono, la città è ostaggio degli incivili 

C’è anche un albero di Natale di plastica tra i rifiuti abbandonati in una discarica nel bel mezzo del centro storico in via Cavour, a pochi passi dall’incrocio con via Roma. Accanto a questo, uno stendino arrugginito, un passeggino, un frigorifero e uno scaldabagno. Tutto sotto gli occhi delle persone che passano di lì a tutte le ore del giorno.

E non è certo l’unico caso. Perché di questi tempi in città che sia il centro o la periferia, vedi ad esempio il quartiere di Pitz’e Serra, le discariche spuntano quasi ovunque. Non più solo buste di indifferenziata, ma mobiletti, elettrodomestici, materassi sfondati e quant’altro, risultato forse di bonifiche estive nelle abitazioni. In via Turati, di fronte alla cabina dell’Enel lasciata a metà tra macerie e sporcizia, ci sono due scatoloni di cartone pieni di rifiuti di ogni genere.E poi ovunque distese di cicche di sigarette: lungo i marciapiedi, nelle aiuole, nelle fioriere. Un altro segnale di inciviltà e mancanza di rispetto per il decoro urbano. I cestini posacenere sono sistemati ovunque, fuori dai negozi, dai bar e ristoranti, eppure sono tantissimi i fumatori che, con grande tranquillità, buttano i mozziconi a terra. (g. da.)

