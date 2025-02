Piccole botteghe nelle case del centro storico 

Per rilanciare la città di Nuoro l’idea potrebbe essere il sostegno all’acquisto di case nel centro storico, dove le piccole attività potrebbero prosperare, anche in un’ottica green e sostenibile. Investire in parcheggi, per dare nuova competitività agli esercenti e rendere più fruibili i servizi per residenti e turisti. È la ricetta dettata dal presidente della Confesercenti Nuoro e Ogliastra, Roberto Cadeddu, per far rinascere il commercio di prossimità. Negli ultimi 20 anni, infatti, le piccole botteghe sono scomparse lasciando un vuoto sociale ed economico soprattutto nei piccoli comuni. Questi negozi non erano solo attività commerciali, ma punti di riferimento per la comunità, oggi in crisi a causa dell’e-commerce. «Il commercio on line ha stravolto l’off line, ma è urgente agire», afferma Roberto Cadeddu. La crescente difficoltà di trovare personale qualificato e l’invecchiamento della popolazione complicano ulteriormente il quadro. Le chiusure delle attività superano le aperture. Per contrastare questa tendenza, propone di incentivare la formazione professionale e agevolare le assunzioni, mentre Alessandro Dadea, direttore provinciale Confesercenti, sottolinea la necessità di sostenere il ricambio generazionale e le imprese locali.

