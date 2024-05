Piccola serra domestica con la marijuana 

In casa avrebbe allestito una vera e propria serra, con sistemi di aerazione e illuminazione, così da far crescere le piantine di marijuana. Simone Zanda, 31 anni di Gonnosfanadiga, è stato arrestato dai carabinieri al termine di una perquisizione domiciliare, nel corso del quale sarebbe stato recuperato anche quasi un etto di hascisc.

Ieri mattina, il giovane disoccupato è comparso davanti al giudice del Tribunale, Giampiero Sanna, per la convalida degli atti. Al termine dell’udienza il suo difensore, l’avvocato Gianluca Aste, ha chiesto e ottenuto un rinvio del processo che si celebrerà con il rito direttissimo.

Una pattuglia della stazione cittadina, durante un ordinario servizio di prevenzione sul territorio, ha fermato un’auto per un normale controllo. Dopo aver chiesto al conducente la patente e il libretto di circolazione, i carabinieri avrebbero avvertito un forte odore di cannabis: perquisito l’abitacolo del veicolo è saltata fuori una sigaretta artigianale con 0,45 grammi di marijuana. Da qui la decisione di effettuare una perquisizione domiciliare a casa del 31enne, dove gli investigatori hanno scoperto una piccola serra in una delle stanze. Sequestrato anche un panetto di hascisc di 94,13 grammi, infiorescenze di marijuana per 8,62 grammi, 11 piante di cannabis alte circa 70 centimetri e un bilancino di precisione. Su ordine della pm Rita Cariello, Simone Zanda è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti: ieri mattina il giudice Sanna ha convalidato l’arresto e lo ha rimesso in libertà.

