Piccola pesca ferma: «Famiglie alla fame» 

Otto mesi con la barca agli ormeggi e il conto in banca in rosso. «Finiremo alla Caritas, – pronostica Tullio Esposito, pescatore artigianale – E anche adesso che è scaduto il divieto nella baia di Porto Conte non possiamo lavorare perché è tutto bloccato al Ministero». Il nuovo disciplinare dell’Area marina protetta Capo Caccia-Isola Piana, infatti, è ancora all’attenzione degli uffici romani. Occorre attendere l’esito del nuovo bando appena pubblicato per il rilascio di 22 autorizzazioni. «Ma dal primo marzo, in teoria, avremmo finalmente potuto tornare a esercitare nella baia, – continua il pescatore – invece così non è stato. Lo scorso anno il via libera è arrivato addirittura il 23 marzo. Sempre troppo tardi». L’armatore del chiattino parla per conto di tutti i suoi colleghi che dal settembre del 2023 hanno dovuto rinunciare a pescare a Porto Conte, zona protetta dai venti. Lo ha deciso l’Area marina protetta, con motivazioni di carattere ambientale. Giovanni Caneo, pescatore di sesta generazione, fa sapere che molte famiglie sono alla fame: «Le restrizioni sono giustificate da uno studio sul periodo riproduttivo di alcune specie, ma questo fermo non ha diritto di esistere perché da marzo in poi nessuno di noi ha mai visto pesci con le uova».

I pescatori che praticano sotto costa, con i chiattini, sono una categoria a rischio di estinzione. «Lavoriamo fiocina, canne e arpioni, facciamo un tipo di pesca selettiva», spiega Caneo. Chiedono tutti di poter lavorare nella baia anche per motivi di sicurezza, visto che le loro barche sono minuscole. Il presidente della commissione Ambiente, Christian Mulas, ha provato a chiedere una modifica del disciplinare ma senza esito e così ha rassegnato le dimissioni.

