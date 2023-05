«Piccola Maya, non ti scorderemo» 

«Per mesi» ha detto il parroco Don Sergio, «ci siamo uniti in silenziosa preghiera per rispettare il dolore e la disperazione dei due giovani genitori, Maya è un angelo volato in cielo. Tutti, soprattutto i suoi compagni, speravano di poter giocare di nuovo insieme a lei e farsi trasportare dal suo sorriso, dal suo volto luminoso e pieno di vita».

La chiesa parrocchiale di San Vincenzo era gremita di gente e battuta da una pioggia violenta che non ha impedito a tutta la comunità di dare l’ultimo saluto a Maya. La bimba per tutti era proprio quel sorriso spontaneo che riempiva il suo viso paffuto, sempre e comunque.

Una folla commossa e silenziosa ha partecipato ieri ai funerali di Maya e ha voluto manifestare la vicinanza a Eleonora e Claudio, i genitori di questa bimba davvero sfortunata e indimenticabile. Lei fioraia e lui chef, nell’ultimo anno di cure non hanno mai perso la speranza e hanno fatto l’impossibile per aiutare la loro bambina e riportarla a casa.

Lutto cittadino, festa di Santa Caterina annullata. Ieri l’intera comunità di Orroli ha partecipato al dolore di due genitori che hanno perso la loro bambina, Maya Pisano, stroncata da un tumore all’età di otto anni. Un dolore struggente, per i familiari e non solo, anche per l’intero paese che ha sperato sino all’ultimo di poter rivedere in quel bellissimo visino risplendere un sorriso che contagiava tutti.

I ricordi

I compagni di scuola hanno letto davanti all’assemblea alcuni pensieri per esprimere l’affetto e la stima nei confronti di quella bimba uguale loro ma che ha dovuto affrontare un così grande dolore ancora troppo difficile da capire. Bandiere a mezz’asta, saracinesche abbassate dalle 15,30 per le attività commerciali, in paese è sceso il silenzio, quello fatto di incredulità e di dolore. Maya è arrivata in una bara bianca da Roma, perché la piccola ha chiuso per sempre i suoi occhi martedì 30 maggio al Gemelli dove è stata seguita con amore e attenzione fin dall’inizio del suo calvario.

«Mancava da scuola da più di un anno», hanno raccontato le insegnanti, «non l’abbiamo mai dimenticata, era una bambina solare, amata dai compagni che le mandavano continuamente dei disegni, gli auguri per il compleanno, era presente nelle giornate particolari quelle dedicate a loro».

Maya amava condividere con il gruppo classe il suo amore per la campagna e per gli animali, voleva fare l’amazzone e parlava delle esperienze in sella ai cavalli. Nell’ultimo anno non ha potuto frequentare la scuola a causa delle intense cure cui si doveva sottoporre divisa fra Roma e Cagliari.

«Era una bambina bellissima», ha detto il sindaco Alessandro Boi, «solare e comunicativa, la comunità è sconvolta, siamo vicini alla famiglia». Tra pochi giorni sarebbe cominciata anche la festa paesana più attesa, quella di Santa Caterina che avrebbe interessato le giornate da domani a domenica, ma il comitato ha preferito rinviare i festeggiamenti: impossibile far convivere questo immenso dolore con una festa tanto sentita e amata.

