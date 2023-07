Piccola guida per escursionisti alla scoperta del Supramonte: «Non partite mai da soli»  

Caldo, poca acqua, escursioni in solitaria. La combinazione di questi tre elementi può essere letale. Chiusa la prima parte della stagione del “Selvaggio Blu”, ormai divisa in due tranche, marzo–giugno e settembre-novembre, è iniziata in questi giorni la stagione dell’escursionismo “fai da te” che ogni anno vede impegnati migliaia di vacanzieri nel Supramonte. Venissero seguiti semplici consigli dettati dal buon senso incidenti sarebbero molti meno.

I rischi

Una stagione che a causa del caldo rischia spesso di trasformare in tragedie allegre escursioni in compagnia. E tra i motivi che spesso portano all’intervento del Soccorso alpino in aiuto di escursionisti in difficoltà nei sentieri nelle montagne di Baunei, Urzulei, Dorgali, Oliena e Orgosolo vi è proprio la combinazione di alte temperature e scarsità di sorgenti d’acqua. «Spesso la bassa quota delle montagne del Supramonte trae in inganno gli escursionisti – spiega Matteo Cara, geografo nuorese operatore del Soccorso Alpino da oltre quindici anni e autore di guide turistiche dedicate ai sentieri del Supramonte – e talvolta non viene messo in conto che tante zone non sono coperte dal segnale telefonico; non a caso negli ultimi anni si è rivelata preziosa, nella ricerca di dispersi, l’applicazione GeoResq, per la geolocalizzazione».

Le escursioni più pericolose sono statisticamente quelle in solitaria, che purtroppo, in caso di incidente, possono rivelarsi fatali. «Mai andare in escursione da soli – sottolinea Guido Biavati, presidente del Soccorso alpino e speleologico della Sardegna – analizzando le cause degli incidenti si scopre che il 16 per cento degli interventi effettuati nel 2022 sono stati messi in atto in seguito alla perdita dell’orientamento».

Escursioni in solitaria che possono trasformarsi in tragedia anche in seguito a una banale caduta. «Il 32 per cento degli incidenti erano dovuti a semplici cadute e il 12 a a scivolate, spesso conseguenza di calzature non adatte al percorso che l’escursionista fai da te aveva deciso di intraprendere». E il fatto che un terzo degli interventi del Soccorso alpino nel 2022 siano stati effettuati tra l’Ogliastra e il Nuorese.

Vandalismo

Sono statisticamente in aumento anche gli atti di vandalismo che denotano scarso rispetto della bellezze naturali concentrate nella Sardegna centro orientale. Ultimo in ordine di tempo è stato lo sfregio sotto forma di graffiti fuori luogo in uno scoglio antistante una minuscola spiaggia della costa di Baunei, nel tratto Orronnòro a nord di cala Biriala. Nei prossimi giorni è previsto l’intervento di pulizia. «Gli incaricati della ditta specializzata Hospital Glass-Il Sabbiatore di Francesco Serra e Alessio Selis, alla presenza degli agenti Mascia e Ibba della Sezione Navale di Arbatax del Corpo Forestale, hanno effettuato il sopralluogo finalizzato a rimuovere l’imbrattamento dello scoglio di Cala Isuili – ha comunicato su Facebook il sindaco di Baunei Stefano Monni – e le operazioni si svolgeranno mediante un trattamento innovativo di rimozione meccanica tramite una sabbiatrice. La ditta eseguirà le operazioni a titolo gratuito».

