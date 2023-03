Piccola frana, strada chiusa 

Lo stop alla circolazione di mezzi pesanti e auto ha creato disagi dalla prima mattina di ieri sino al pomeriggio. Il problema è che, per l’assenza di segnaletica idonea, diversi mezzi sono arrivati sino ai tornanti di Luras prima di avere notizia del blocco della strada e sono stati costretti a ripercorrere a ritroso la Provinciale sino alla rotatoria di Sant'Antonio di Gallura, dove hanno imboccato il bivio per il percorso alternativo con direzione Calangianus. Sul posto nel frattempo operavano il personale della Multiss (Provincia di Sassari), i Vigili del fuoco di Tempio e i Carabinieri. La situazione è diventata pesante tra le 7 e le 10 di ieri mattina: i sindaci di Tempio, Luras e Calanginus hanno diramato degli avvisi alla popolazione indicando i percorsi alternativi. Per sistemare la carreggiata sono state necessarie ore di lavoro, i tecnici della Provincia di Sassari hanno verificato le condizioni del costone della Sp 136 per un lungo tratto, prima e dopo il punto dello smottamento. Il commissario della Zona omogenea di Olbia-Tempio, Pietro Carzedda, commenta: «Sono stati completati tutti gli interventi in un arco di tempo breve per il ripristino della strada, ma si è reso necessario anche un controllo accurato del sito. I tecnici non hanno rilevato fessurazioni sul costone o altri segnali che rendano necessari altri interventi. In ogni caso è stato disposto un sopralluogo affidato a un geologo. La Provincia opera in un quadro di assoluta sicurezza».

Il problema si è verificato nella notte tra domenica e lunedì. Il personale della Provincia di Sassari (Zona omogenea di Olbia-Tempio) ha effettuato il primo intervento subito dopo lo smottamento. Stando a quanto è stato segnalato al personale dei Vigili del Fuoco, un’auto è passata su uno dei sassi che si trovavano sulla strada, riportando pesanti danni. L’utilitaria ha perso un grosso quantitativo di olio, tutto finito sulla carreggiata. Quindi ieri mattina la Olbia-Tempio, nel tratto interessato dallo smottamento, era impraticabile per le presenza dei detriti e di olio motore. Il comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha ordinato la chiusura della Sp 136 e tutto il traffico da e per Olbia sulla direttrice dell'Alta Gallura è stato bloccato.

Lunedì da incubo per la viabilità gallurese: per una decina di ore la Olbia-Tempio è rimasta chiusa al traffico a causa di uno smottamento di terreno e sassi. Il piccola frana è finita sulla carreggiata nel tratto della Provinciale 136 a pochi chilometri dal bivio di Luras, poco lontano dalla località di S’Abbaidolza.

Lunedì da incubo per la viabilità gallurese: per una decina di ore la Olbia-Tempio è rimasta chiusa al traffico a causa di uno smottamento di terreno e sassi. Il piccola frana è finita sulla carreggiata nel tratto della Provinciale 136 a pochi chilometri dal bivio di Luras, poco lontano dalla località di S’Abbaidolza.

Il problema si è verificato nella notte tra domenica e lunedì. Il personale della Provincia di Sassari (Zona omogenea di Olbia-Tempio) ha effettuato il primo intervento subito dopo lo smottamento. Stando a quanto è stato segnalato al personale dei Vigili del Fuoco, un’auto è passata su uno dei sassi che si trovavano sulla strada, riportando pesanti danni. L’utilitaria ha perso un grosso quantitativo di olio, tutto finito sulla carreggiata. Quindi ieri mattina la Olbia-Tempio, nel tratto interessato dallo smottamento, era impraticabile per le presenza dei detriti e di olio motore. Il comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha ordinato la chiusura della Sp 136 e tutto il traffico da e per Olbia sulla direttrice dell'Alta Gallura è stato bloccato.

Pesanti disagi

Lo stop alla circolazione di mezzi pesanti e auto ha creato disagi dalla prima mattina di ieri sino al pomeriggio. Il problema è che, per l’assenza di segnaletica idonea, diversi mezzi sono arrivati sino ai tornanti di Luras prima di avere notizia del blocco della strada e sono stati costretti a ripercorrere a ritroso la Provinciale sino alla rotatoria di Sant'Antonio di Gallura, dove hanno imboccato il bivio per il percorso alternativo con direzione Calangianus. Sul posto nel frattempo operavano il personale della Multiss (Provincia di Sassari), i Vigili del fuoco di Tempio e i Carabinieri. La situazione è diventata pesante tra le 7 e le 10 di ieri mattina: i sindaci di Tempio, Luras e Calanginus hanno diramato degli avvisi alla popolazione indicando i percorsi alternativi. Per sistemare la carreggiata sono state necessarie ore di lavoro, i tecnici della Provincia di Sassari hanno verificato le condizioni del costone della Sp 136 per un lungo tratto, prima e dopo il punto dello smottamento. Il commissario della Zona omogenea di Olbia-Tempio, Pietro Carzedda, commenta: «Sono stati completati tutti gli interventi in un arco di tempo breve per il ripristino della strada, ma si è reso necessario anche un controllo accurato del sito. I tecnici non hanno rilevato fessurazioni sul costone o altri segnali che rendano necessari altri interventi. In ogni caso è stato disposto un sopralluogo affidato a un geologo. La Provincia opera in un quadro di assoluta sicurezza».

La viabilià gallurese

Il blocco della Sp 136 è avvenuto all’inizio di una settimana che si annuncia caldissima per la viabilità gallurese. I prossimi giorni infatti sarà organizzato un sit-in per denunciare l’impasse ultradecennale del progetto di riqualificazione della Olbia-Arzachena-Palau. E sono sul piede di guerra anche i promotori del comitato Monte Pino, per i ritardi nel ripristino della Provinciale 38.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata