Piccola fogna, un mare di guai 

La rete fognaria pubblica avrebbe un diametro di 2,5 metri secondo i documenti di collaudo lavori del 2004. Eppure la sezione reale sarebbe molto inferiore. Il diametro esistente è di 1,6 metri. A farne le spese il costruttore della lottizzazione del Borghetto, Francesco Cataldo, a processo perché la rete fognaria costruita nella lottizzazione sverserebbe liquami in un terreno. «Io ho seguito tutti i progetti approvati dal Comune», si è difeso. Se Cataldo è già a processo, anche per non aver adempiuto alle prescrizioni di un’ordinanza sindacale sull’eliminazione dell’inconveniente, 23 lottizzanti del Borghetto proprietari delle case, sono tutt’ora indagati. Ma ieri in Tribunale è emersa un’altra verità. I problemi non sarebbero causati dalla lottizzazione, ma dalla rete pubblica che potrebbe non essere stata realizzata come da progetto. Sarà una perizia disposta dal giudice Valentina Rostellato a chiarirlo .

La lottizzazione

Il Borghetto è una lottizzazione nata negli anni ‘90 tra i quartiere di Città Giardino e Città Nuova. Nel 1991 viene firmata la Convenzione con il Comune, nel 1995 approvato il piano di Lottizzazione. «La Convenzione prima e la Lottizzazione poi – ha spiegato ieri Cataldo difeso da Marina Carta – disponevano che gli esecutori dei lavori erano obbligati a collegare le fogne a quelle che sarebbero sorte in una strada che il Comune avrebbe dovuto costruire. Lì sarebbe dovuto passare un collettore fognario che doveva arrivare sino a Pratosardo». Ma la strada e il collettore non vennero mai fatti. Per questo, come previsto da Convenzione e Lottizzazione: «ci siamo collegati alla fogna più vicina rispettando il progetto».

Difformità altrui

Dopo le indagini durate anni di cui si sono occupati Polizia municipale, Forestale e Procura si è dovuto attendere il racconto dell’imputato per capire che qualcosa non quadra. «Il pozzetto è stato costruito come da progetto, con un tubo da 2,5 metri che si collega alla fogna pubblica, e un altro tubo a quota più elevata dall’altra parte che sarebbe dovuto andare a Pratosardo ma che si interrompe al confine della lottizzazione perché il Comune non ha realizzato l’opera». Così succede che la fogna pubblica con un diametro inferiore si intasa e i liquami risalgono fuoriuscendo da un pozzetto e dal tubo. «Da una conferenza di servizi è emerso che la fogna pubblica ha un diametro da 1,6 metri, eppure è stato collaudato da 2,5 metri. Non riesco ancora a capire perché sono qua. Ho chiesto da Abbanoa più volte di dirmi come eliminare l’inconveniente, nessuno mi risponde».

RIPRODUZIONE RISERVATA