Piccinnu: «Impegno quotidiano per la strada di Monte Pino» 

Passaggio di consegne, nella Provincia Olbia Tempio, il sub commissario, Pietro Carzedda ha ceduto il testimone a Rino Piccinnu, nominato amministratore straordinario dalla Giunta regionale. In attesa delle elezioni previste in primavera per (ri)costituire la Provincia del Nord Est, Piccinnu traghetterà la riorganizzazione dell'ente. «Lavorerò tutti i giorni per raggiungere il prima possibile gli obiettivi che ci ha indicato la Regione: bisogna dare all'ente una veste giuridica, dotarlo di un bilancio e di risorse umane, acquisire le fonti di finanziamento e prendere in carico tutti i progetti avviati, tra cui la strada Olbia Tempio su cui il mio impegno sarà quotidiano», ha detto il neo amministratore.(t.c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA