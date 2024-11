«Picciau sparò nel parco contro due giovani: condannatelo a 6 anni» 

Sei anni di reclusione per tentato duplice omicidio. È la richiesta della pm Nicoletta Mari nei confronti del cagliaritano Simone Picciau, 31 anni, accusato di aver sparato con una pistola contro due giovani la notte del 13 luglio scorso al parco di Uta. Il presunto complice, Pierpaolo Ena, 32 anni di Decimoputzu, aveva invece scelto la strada del dibattimento ed è già stato rinviato a giudizio.

I due imputati sono sospettati di aver ferito con 5 colpi di pistola due ragazzi che si trovavano sedute in una panchina, al termine di un litigio. Terminate le indagini dei carabinieri, la pm Mari aveva chiesto il processo per entrambi. Due giorni dopo il duplice tentato omicidio, Simone Picciau – difeso dai legali Marco Lisu e Francesco Marongiu – si era costituito alla stazione dei carabinieri di Stampace, a Cagliari: è accusato di aver sparato e ferito Daniel Pibiri e Luca Marongiu, di 46 e 36 anni, di Uta. Uno dei due era finito in ospedale in gravi condizioni, l’altro aveva riportato ferite più lievi. Nel corso delle indagini dei carabinieri su quanto accaduto al parco urbano di S’Olivariu è poi stato indagato anche Pierpaolo Ena, assistito da Rita Dedola e Mauro Massa, sospettato di aver guidato l’auto con a bordo lo sparatore e avergli garantito la fuga. Daniel Pibiri è difeso da Patrizio Rovelli e Michela Tati, mentre Luca Marongiu è assistito da Stefano Antonio Atzeni. A gennaio repliche e sentenza.

