Picciau si presenta agli elettori: «Un centro per i nostri giovani, misure per anziani e disabili» 

Parte anche la campagna elettorale di Valentina Picciau. Ieri nei giardinetti di via del Redentore, insieme ai candidati al Consiglio comunale di M5S, Pauli Monserrato, La Svolta-Progressisti e Uniti per Monserrato, l’unica donna in corsa per la poltrona di sindaco ha parlato del suo programma.

«Bisogna aprire la Casa della Salute», ha detto, «creare un ufficio per la disabilità e adottare i Peba per l’eliminazione delle barriere architettoniche». Poi ci sono le politiche sociali: «Termineremo la ristrutturazione di Casa Masala, creeremo un centro residenziale per anziani, una Consulta giovanile e un centro giovani». Promette di istituire uno sportello lavoro e «un coordinamento per la parità di genere». Decoro urbano: «Verrà programmata la pulizia di strade e marciapiedi, vedremo poi se indire un nuovo appalto rifiuti e faremo l'ecocentro». Nodo trasporti e viabilità: «Percorsi ciclabili e pedonali, un nuovo tracciato metro in via Cabras e un bus navetta tra centro storico e periferia». Sulla scuola «miglioreremo il servizio mensa». Tra gli obiettivi del programma c'è anche la realizzazione di un museo della memoria delle tradizioni, la valorizzazione del museo delle ferrovie e del museo sardo di Antropologia ed etnografia. Così come l’aggiornamento degli accordi con Selargius e il Policlinico per l'area dell'ex Polveriera e il giardino botanico da realizzarsi a cura del dipartimento di Botanica dell'Università. Infine «incontri periodici tra commercianti e Comune e incentivi per nuove attività e per quelle esistenti». Attenzione anche per lo sport con aiuti e riqualificazioni, e per gli animali.

Alle urne l'8 e 9 giugno Picciau sfiderà l'uscente sindaco Tomaso Locci, Efisio Sanna e Alberto Corda.

