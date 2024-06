Picciau ora ci crede: «La città può rifiorire, ribaltiamo il risultato» 

Si è messa in moto per convincere le persone a votarla il 23 e 24 giugno già il giorno dopo il primo turno, quando ha preso il 21,5% delle preferenze (2.043 voti). Valentina Picciau spera di ribaltare il risultato al ballottaggio. Medico radioterapista oncologa, 48 anni, dopo l'apparentamento recente la sua coalizione – inizialmente formata da M5S, Pauli Monserrato, La Svolta-Progressisti e Uniti per Monserrato - comprende anche Pd, Cultura è Libertà e Adesso Sardegna, che avevano sostenuto Efisio Sanna.

Si aspettava di andare al ballottaggio?

«In questi anni da consigliera d’opposizione ho ascoltato e ricevuto tanti cittadini. L'insoddisfazione verso la Giunta uscente era evidente, quindi mi aspettavo un risultato forte opposto al quasi ex sindaco. Sono felice che i cittadini abbiano riposto di nuovo fiducia in me».

Come si sta preparando?

«Dall’altra parte i toni si sono alzati tanto, il che non è una novità ma livelli così bassi non ci sono mai stati. Ho ricevuto molto sostegno dai cittadini e dalla coalizione, che dopo l’apparentamento ha riacquistato la sua dimensione originaria. Lo scopo è vincere e cambiare il corso della città per evitare che continui ad avere lo status di periferia. I monserratini possono ancora cambiare le cose».

Che sensazioni ha?

«Il malcontento è palese da tempo. Chiedo a tutti un ultimo sforzo e pensare come cittadini di Monserrato. Dobbiamo cambiare direzione. Nell'emergenza democratica i colori politici contano poco. Va ripristinato il dialogo tra forze in Consiglio comunale».

Cosa ne pensa delle accuse di “inciucio” che le ha rivolto Locci?

«Ha messo in moto la macchina del fango con comizi al veleno. Utilizza questo termine impropriamente: il nostro infatti è un accordo politico regolamentato dalla legge tra forze che governano insieme anche in altre realtà come in Regione, a Cagliari, Sassari e Sinnai. A Monserrato ci siamo solo riorganizzati. L’inciucio è altro. Col suo modo di fare fomenta i suoi, si è superato il limite: ci sono stati gravi episodi che trascendono dalla politica portandola allo scontro personale».

Perché i monserratini dovrebbero votarla?

«Monserrato necessita di azioni concrete: servizi sociosanitari, centri di aggregazione per giovani, anziani e disabili, ufficio per l'impiego, consulta dei commercianti, housing sociale, abbattimento delle barriere architettoniche, regole meno ferree in centro storico, vasche di laminazione e piani di risanamento, disinfestazioni preventive. Bisogna riaprire la Casa della Salute e considerando la carenza di personale medico, proponiamo un sistema di rotazione del personale per consentire anche l'apertura della guardia medica. Poi c'è la cultura: Monserrato deve rifiorire anche da questo punto di vista. Va inoltre garantita la sicurezza delle strade e il decoro urbano, a partire dalla cura del verde ed è fondamentale l'ecocentro per un servizio rifiuti che funzioni. Il programma è ampio, invito alla lettura completa. Ripristineremo un clima di serenità incentrato sui cittadini, non sugli amministratori».

