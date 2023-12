Picciau ci riprova, sfiderà il sindaco Locci 

«Abbiamo chiesto a Valentina Picciau di mettersi nuovamente a disposizione per la sua città, non solo per rappresentare la nostra coalizione, ma per estendere il dialogo a tutte le forze civiche e politiche che accettano e condividono i nostri principi e che come noi vogliono il bene della nostra comunità. Lei ha accettato».

La candidatura

L’annuncio è del raggruppamento di quattro liste, tra cui “Pauli Monserrato" e "La Svolta” che in Consiglio sono un unico gruppo. Le altre due, sempre civiche, non sono rappresentate in aula ma si stanno mettendo insieme per le prossime elezioni comunali. «Ringrazio per la fiducia e mi rendo disponibile con entusiasmo a rappresentare un progetto importante per Monserrato, seppur conscia del difficile momento che la città sta attraversando e delle difficoltà da affrontare e risolvere», dice Picciau.

Chi è

Monserratina doc, 48 anni, dirigente medica e radioterapista oncologa, Picciau era già scesa in campo come candidata sindaca contro Tomaso Locci alle elezioni del 2019. «In questi anni si è lavorato a punti strategici, viste le mancate risposte da parte dell'attuale maggioranza a problemi noti e meno noti, ragionando su soluzioni possibili e concrete», spiega il raggruppamento di civiche. Per ora sono 4, ma sono in corso interlocuzioni con altri gruppi. Tra sette mesi i monserratini sceglieranno il nuovo sindaco. «La situazione a Monserrato è preoccupante da diversi punti di vista. Più passano gli anni e più la città è in decadenza, dal centro storico alle periferie la nostra comunità sembra caduta in un torpore avvilente, c’è crisi nel commercio e la qualità della vita stenta a migliorare. Per noi è giunta l'ora di fare un passo avanti, di prendere per mano Monserrato», aggiungono.

Gli scenari

Nel frattempo, tutti i partiti stanno facendo le loro valutazioni su possibili alleanze e nomi. Quel che è certa, oltre alla candidatura al terzo mandato dell’attuale sindaco Locci, è la discesa in campo dell’ex assessora alle Politiche sociali Tiziana Mori, che attorno a sé avrebbe anch’essa gruppi civici che si stanno costituendo. Ed è certa anche la partecipazione di Fratelli d’Italia, che ha fatto capire di non voler appoggiare Locci. Per ora non trapela altro, le trattative sono in corso e molti vogliono capire le mosse elettorali per la Regione, prima di farsi un’idea chiara su come muoversi a Monserrato.

