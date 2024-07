Picci scatenata ai “tricolori” 

Otto medaglie. Questo il bottino degli atleti sardi impegnati a Ostia, nei Campionati Italiani outdoor di Seconda e Terza categoria di beach tennis disputati la scorsa settimana a Ostia.

A fare la parte del leone è stata Alessia Picci, portacolori del Beach Tennis Pula, che è salita sul podio per ben quattro volte. Per lei, il titolo di campionessa italiana nel singolare femminile di Terza categoria, al quale ha aggiunto tre medaglie d’argento, arrivando in finale nel singolare femminile di Seconda categoria, nel doppio femminile di Terza (in coppia con Angelica Villecco, tesserata per la Eolo Beach Sports di Oristano) e nel doppio misto di Terza.

Nel Campionato di Terza categoria, per Villecco, quella in doppio con Picci non è stata l'unica medaglia, visto che torna dalla spiaggia romana anche con l’argento nel singolare femminile e il bronzo nel doppio misto in coppia con il compagno di circolo Diego Fratini. Adesso appuntamento con gli “scudetti” a Oristano, negli spazi della Eolo Beach Sport dove, dal 31 luglio al 4 agosto si disputeranno i Campionati Assoluti.



