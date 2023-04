Picci indagato per la morte del padre 

È stato condannato a 12 anni di carcere (dal giudice Gian Paolo Piana) per il tentato omicidio del padre e della madre, il cagliaritano Alberto Picci. Ma ora l’uomo (che si trova da un anno in cella a Bancali) ha un altro problema.

Infatti è indagato anche per la morte del padre, Giuseppe Picci. Nuova inchiesta per omicidio dunque, che riguarda gli stessi fatti avvenuti il 27 aprile 2022, in un residence di Santa Maria Coghinas. Picci colpì il padre utilizzando un fucile sub e la madre, Maria Giovanna Drago. Giuseppe Picci, raggiunto alla testa da una fiocina, è morto nel gennaio di quest’anno. Ora il pm Angelo Beccu sta valutando i primi risultati di una consulenza medico legale che dovrà accertare se c’è un nesso tra i fatti dell’aprile 2022 e la morte di Giuseppe Picci. Stando a indiscrezioni, i primi esiti, che confermerebbero questa possibilità, hanno imposto un approfondimento. ( a. b. )

RIPRODUZIONE RISERVATA