Picci condannato a dodici anni 

Per questo motivo il pm, che si è avvalso nell ricostruzione della vicenda delle indagini condotte dai carabinieri di Sassari e Valledoria, ha sollecitato dodici anni, richiesta accolta dal gup, e il ricovero, una volta espiata la condanna, in una Rems, le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, una degenza che il giudice ha disposto debba durare tre anni.

Rendendo dichiarazioni spontanee, ieri in aula, Picci ha ripercorso i momenti di difficoltà personale vissuti prima dell’episodio incriminato. Sull’uomo, ex tecnico del suono e da un anno detenuto nel carcere di Bancali, pendevano le aggravanti della minorata difesa, avendo assalito i familiari quando questi dormivano o comunque erano in dormiveglia, della coabitazione e dei futili motivi. Il m ha ritenuto che questi fattori bilanciassero le attenuanti a favore, come la parziale incapacità di intendere e di volere, dimostrata dalla relazione della dottoressa Claudia Granieri, e il fatto che Picci abbia da subito, e in modo spontaneo, confessato l’accaduto.

Condannato a dodici anni di reclusione Alberto Picci, l’uomo imputato per duplice tentato omicidio per aver aggredito i genitori, il 27 aprile di un anno fa a Santa Maria Coghinas, procurando loro lesioni gravissime. A emettere la sentenza con il giudizio abbreviato, ieri in tribunale, il giudice per le udienze preliminari Gian Paolo Piana dopo la requisitoria del pubblico ministero Angelo Beccu e l’arringa dell’avvocato difensore Tania Decortes. Il 48enne cagliaritano colpì nella villetta di un residence del paese, poco prima dell’alba, il padre Giuseppe con l’asta di una fiocina e un coltello, e con una forbice la madre, Maria Giovanna Drago, entrambi feriti con violenza alla testa. Sin dal primo momento ammise le sue responsabilità affermando però di non aver mai avuto l’intenzione di compiere quel gesto, avvenuto a dispetto della sua volontà.

L’accusa

La difesa

L’avvocata aveva chiesto l’assoluzione, perché a suo avviso il caso in questione rappresenta uno di quelli in cui la seminfermità esclude il dolo. Sempre Decortes ha contestato l’aggravante della minorata difesa perché non esisterebbe la prova che i genitori dormissero al momento dei fatti. Intanto, chiuso un primo procedimento, potrebbe aprirsene un secondo legato al decesso, lo scorso gennaio, un mese dopo la richiesta dell’abbreviato, di Giuseppe Picci. È in corso infatti una perizia, per cui è stata chiesta una proroga, che dovrà attestare o smentire l’eventuale nesso tra la morte e le ferite riportate durante l’aggressione.

