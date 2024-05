«Picchiato per un furto, sono vivo per miracolo» 

«Sono vivo per miracolo, devo la vita ai carabinieri». Gian Paolo Viale, 51 anni, pizzaiolo di Cagliari che da qualche anno lavora a Villasimius durante la stagione estiva, parla da un letto dell’ospedale Brotzu di Cagliari, dove i medici l’hanno operato d’urgenza per asportargli la milza, spappolata dai calci e dai pugni sferrati – stando alle accuse della Procura – da alcuni imprenditori iscritti ora nel registro degli indagati.

Attaccato ancora alle flebo, pallido per i postumi dell’intervento, tutt’altro che in forma, Viale ha da dire la sua verità. «Vorrei precisare una cosa: i miei datori di lavoro, Cesare e Angelo Frau, non c’entrano niente. Hanno solo accompagnato due persone nell’alloggio dove abitavo insieme agli altri dipendenti della pizzeria. Due persone che mi stavano cercando con una certa insistenza».

Furto e diverbio

Secondo le indagini dei carabinieri, si tratta di Paolino Frau e Diego Boi, titolari di un autolavaggio a Villasimius. «Le immagini della videosorveglianza della loro attività – spiega Viola - mi hanno ripreso mentre forzavo la porta d’ingresso e svaligiavo un distributore automatico. Lo ammetto, una scemenza, 60 euro in monetine il bottino. Perché l’ho fatto? Non lo so neppure io, sto attraversando un momento difficile. Stavo chiedendo scusa ai titolari dell’autolavaggio, avevo proposto di risarcirli, di pagare i danni, i miei titolari erano pronti ad aiutarmi, a un certo punto, mentre stavamo discutendo pacatamente, ho sentito un fortissimo colpo tra naso e fronte e sono svenuto. Non ricordo più niente, mi sono risvegliato qualche ora dopo a terra, tumefatto, dolorante».

I soccorsi

Viale ha ancora visibili le cicatrici, vicino alla tempia, nelle braccia, sul costato: «L’indomani mattina, era giovedì, nella nostra abitazione sono arrivati i carabinieri». Probabilmente sapevano già tutto, del furto e del pestaggio. «Ho provato ad alzarmi dal letto», racconta il pizzaiolo, «sono crollato a terra: i militari dell’Arma hanno aperto la porta e chiamato l’ambulanza del 118: mi hanno portato prima all’ospedale di Muravera, poi, viste le mie condizioni, al Brotzu a Cagliari: avevo un’emorragia interna, se i carabinieri non fossero arrivati per tempo mi avrebbero trovato morto nel letto».

Il dolore

Gian Paolo Viale adesso pensa soltanto a riprendersi. «Vorrei ritornare al più presto a lavorare a Villasimius, è il secondo anno, la mia seconda stagione, mi sono sempre trovato bene con la famiglia Frau e amo il mio mestiere. Paura di ritornare a Villasimius? No, non ho paura di niente. Io pagherò per quello che ho commesso, un piccolo furto, ma aspetto anche giustizia: chi mi ha ridotto in questo stato non deve passarla liscia: ho rischiato di morire».

