Picchiato e torturato per un debito di cinquemila euro 

Una brutta storia di violenza e disperazione, quella esplosa l’altra notte in città. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti e grazie anche al racconto, seppur confuso e parziale, fatto dall’aggressore prima di essere trasferito nel carcere di Uta (dove lunedì sarà interrogato dal gip Manuela Anzani), Alessio Piludu avrebbe raggiunto l’abitazione di Lobina, nel centro storico di Quartu, verso mezzanotte per chiedere e pretendere i quattrini. Aveva poi cercato di farlo salire in auto con la forza ma ben presto aveva dovuto desistere per la ferma reazione del rivale. Il secondo tentativo, tre ore dopo, è riuscito. È in via Roma che sarebbe nata la prima scazzottata, come hanno confermato le tracce di sangue sparse sull’asfalto davanti a casa ed esaminate dai carabinieri.

Quando Alessio Piludu si è lasciato alle spalle il terreno di Sa Forada, vicino al cimitero, era certo di aver ucciso il suo rivale, il 46enne quartese Luca Lobina, che aveva con lui un debito di droga. Pare di 5mila euro. Per questo venerdì mattina, poco dopo le otto, si era consegnato ai carabinieri di Cagliari per autodenunciarsi dell’aggressione consumata in piena notte. Non sapeva, Piludu, che in quello spiazzo la sua vittima era già stata notata da un passante verso l’alba (era stato lui a lanciare l’allarme): Lobina era stato trasferito urgentemente in ospedale con un’ambulanza del 118 perché gravissimo.

Quando Alessio Piludu si è lasciato alle spalle il terreno di Sa Forada, vicino al cimitero, era certo di aver ucciso il suo rivale, il 46enne quartese Luca Lobina, che aveva con lui un debito di droga. Pare di 5mila euro. Per questo venerdì mattina, poco dopo le otto, si era consegnato ai carabinieri di Cagliari per autodenunciarsi dell’aggressione consumata in piena notte. Non sapeva, Piludu, che in quello spiazzo la sua vittima era già stata notata da un passante verso l’alba (era stato lui a lanciare l’allarme): Lobina era stato trasferito urgentemente in ospedale con un’ambulanza del 118 perché gravissimo.

I rilievi

E lì, sul luogo del delitto, stavano completando i rilievi i carabinieri della stazione di Quartu e del nucleo investigativo di Cagliari. Era arrivato anche il medico legale Roberto Demontis che aveva verificato le gravissime ferite e le tumefazioni subite dalla vittima.

In carcere

Una brutta storia di violenza e disperazione, quella esplosa l’altra notte in città. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti e grazie anche al racconto, seppur confuso e parziale, fatto dall’aggressore prima di essere trasferito nel carcere di Uta (dove lunedì sarà interrogato dal gip Manuela Anzani), Alessio Piludu avrebbe raggiunto l’abitazione di Lobina, nel centro storico di Quartu, verso mezzanotte per chiedere e pretendere i quattrini. Aveva poi cercato di farlo salire in auto con la forza ma ben presto aveva dovuto desistere per la ferma reazione del rivale. Il secondo tentativo, tre ore dopo, è riuscito. È in via Roma che sarebbe nata la prima scazzottata, come hanno confermato le tracce di sangue sparse sull’asfalto davanti a casa ed esaminate dai carabinieri.

I due hanno quindi raggiunto il terreno vicino al camposanto a bordo di un’utilitaria, una Nissan Micra, e qui la tensione sarebbe esplosa. Colpito ripetutamente al capo e al viso con una grossa tenaglia, ferito ad un orecchio tanto da subire l’amputazione del lobo e poi ancora una parziale evirazione, Luca Lobina è stramazzato al suolo col volto sfigurato e in una pozza di sangue. Immobile, tanto da far ipotizzare al suo aggressore di aver completato l’opera, raggiunto il suo scopo. Sempre che - nonostante la violenza estrema - non fosse poi quello il vero obiettivo di Piludu ma dare al rivale una sonora lezione poi degenerata.

In caserma

Dopo aver rilasciato una dichiarazione spontanea ai carabinieri ricostruendo in modo piuttosto confuso i momenti salienti della lunga e balorda notte, fino all’arrivo del suo legale, l’avvocato Pierandrea Setzu, Alessio Piludu (già noto alle forze di polizia per i suoi precedenti legati al mondo degli stupefacenti, tanto da essere seguito anche dal Serd di Cagliari) è stato trattenuto in caserma fino alle decisioni del pubblico ministero Giangiacomo Pilia. Per lui accuse pesanti: tentato omicidio. Sono stabili, intanto le condizioni di Lobina, anche se restano gravissime. La Tac a cui è stato sottoposto venerdì ha negato la presenza di lesioni cerebrali e questo farebbe ben sperare sulla possibilità di un recupero.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata