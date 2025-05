Picchiato dalla moglie davanti ai figli, scatta il Codice rosso 

Picchiato davanti ai figli, preso a pugni in casa e ora tutelato con il protocollo del “Codice rosso”. Non è uno sbaglio, il maltrattato, protetto con le misure adottate dalla Procura di Tempio in via di urgenza per “per la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, è proprio un uomo. La storia è unica, ha pochissimi precedenti se si considerano le migliaia di fascicoli aperti per le violenze che si consumano tra le mura domestiche e che vedono come vittime le donne e i minori, anche bambini in tenerissima età. Ma nel caso specifico le parti si sono ribaltate e la presunta responsabile delle percosse (fatti ripetuti nel tempo) è una donna che ha preso a cazzotti il marito.

Proteggere i bambini

I fatti, stando alle indagini condotte dai pm di Tempio, sono avvenuti a Olbia e sempre stando agli atti, il Codice rosso è scattato anche per tutelare i figli della coppia, bambini che assistevano ai maltrattamenti subiti dal padre. Quindi nell’inchiesta entrano anche dei minori e il fascicolo, per tutelarli è blindato. Qualcosa, però, della vicenda trapela. Ad esempio che la donna, a sua volta, avrebbe subito maltrattamenti dal compagno e alla fine, esasperata, lo avrebbe colpito. Ma si tratta di una ricostruzione tutta da verificare. Il dato certo è che il protocollo del “Codice rosso” è scattato perché lui le buscava in casa. A quanto pare, una figlia della coppia avrebbe assistito alle violenze e sarebbe stata sentita. Ieri, l’avvocata della donna, Antonietta Calia, contattata non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Le indagini sono delicate e coperte dal massimo riserbo, il coinvolgimento dei minori spiega il silenzio di polizia giudiziaria e avvocata. La donna, a quanto pare, respinge tutte contestazioni. Di certo se si considerano gli oltre 500 procedimenti aperti in Gallura negli ultimi due anni per i “Codici rossi” non si trovano storie simili.

«Soffrono in silenzio»

Graziella Putzu è una avvocata olbiese, il suo studio da decenni si occupa di separazioni, divorzi e reati endofamiliari. La matrimonialista spiega: «Raramente mi sono occupata di violenze fisiche subite da uomini. Mentre, e premetto subito che si tratta di fenomeni statisticamente limitati, ho avuto a che fare e sto avendo a che fare sempre di più, con violenze psicologiche ai danni dei maschi. L’uomo, però, difficilmente denuncia, lo fa solo quando si rende conto che quanto avviene tra le mura domestiche danneggia i figli. Mi riferisco, ad esempio, a pretese economiche oltre le possibilità dell’uomo o a continui rimproveri e disistima manifestata sistematicamente e sottilmente davanti ai figli. Quando una donna e più raramente un uomo, sono vittime di queste condotte e lo sono davanti ai figli, c’è l’effetto specchio, deleterio. Chi assiste pensa che per la vita di coppia sia la normalità. Comunque gli uomini non denunciato mai situazioni come queste».

La psichiatra e psicoterapeuta, Gabriella Angius, completa il quadro: «La violenza delle donne è rara e non solo per un fatto fisico. Anche portate all’esasperazione le donne reagiscono raramente. C’è un blocco emotivo che quasi le paralizza. Traumatizzate sono in una condizione di chiara inferiorità psicologica. È come colpire una persona legata, non potrà mai difendersi».

RIPRODUZIONE RISERVATA