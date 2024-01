Picchiato dal figlio, settantenne finisce in ospedale 

Aggredito dal figlio davanti all’abitazione di famiglia nella frazione di Lu Bagnu a Castelsardo. L’uomo, 71 anni, è finito all’ospedale civile di Sassari, dove si trova sotto osservazione al pronto soccorso in condizioni critiche ma stabili, a causa del trauma cranico e toracico riscontrato. L’episodio è successo nella notte del primo dell’anno, intorno alle 22.30, al culmine di una lite nata per futili motivi e poi degenerata. Il figlio, S.T. 41enne, originario del posto, rientrato a casa dopo aver trascorso la serata in un noto locale del paese, avrebbe intrapreso una discussione accesa col padre.

Il giovane sotto l’effetto dell’alcol, in pochi istanti è passato dalle minacce all’aggressione fisica, colpendo l’anziano sulla testa e sul dorso. Il 71enne ha tentato di difendersi riportando delle ferite al braccio e al volto. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 e i carabinieri della stazione di Castelsardo. I militari hanno denunciato il 41enne a piede libero per lesioni e maltrattamenti in famiglia. L’uomo non è nuovo a comportamenti violenti nell’ambito delle mura domestiche. Due anni fa era aveva aggredito entrambi i genitori dopo l’ennesima lite violenta. La mamma era finita al pronto soccorso per le ferite riportate. Anche allora era scattata la denuncia ai carabinieri. (m.p.)

