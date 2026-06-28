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La denuncia.
29 giugno 2026 alle 00:32

«Picchiati dal personale della nave» 

In ospedale due ozieresi, la compagnia: «Aggredita la commissaria» 

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Pugni e calci sulla nave Grimaldi nella traversata da Cagliari a Palermo. In ospedale sono finiti un imprenditore e il suo collaboratore, entrambi di Ozieri, l’epilogo violento di un viaggio di lavoro che nella notte tra sabato e domenica si è trasformato in una rissa tra il personale di bordo e i due passeggeri. Un episodio del quale si occuperanno le forze dell’ordine e che presenta due versioni dei fatti. Di certo c’è, in base ai referti, che Luca Saba, 38enne titolare di un’agenzia pubblicitaria, ha riportato una ferita al dito, alle ginocchia e tre giorni di cure, contusioni alla testa e al collo e cinque giorni di prognosi per il suo accompagnatore Giuseppe Uleri.

Il racconto

Sabato alle 17 si erano imbarcati dallo scalo di Cagliari con un furgone al seguito, preso a noleggio per il trasporto di materiale in Sicilia. Alle 4.40, a pochi minuti dallo sbarco nel porto di Palermo, sono stati invitati dal personale di bordo ad abbassare il volume della musica del telefonino amplificata dalla cassa acustica. «Una richiesta fatta dal personale di servizio perché disturbavamo i passeggeri della sala centrale. Abbiamo ridotto il volume ma questo non è bastato», racconta Saba «quindi ci hanno intimato di spostarci in un’altra area e a questo punto ci siamo rifiutati». Così si sono presentati presso l’Ufficio del primo commissario per protestare. Ad accoglierli una donna, la commissaria di bordo che avrebbe provveduto al sequestro dei telefonini dei due passeggeri. «Quando abbiamo espresso la volontà di denunciare il comportamento scorretto del personale, – racconta l’imprenditore – improvvisamente siamo stati aggrediti da uno di loro con calci e pugni, sferrati nei confronti del mio collaboratore, colpito più volte alla testa e sul viso tanto da fargli perdere un dente». Saba intervenuto per sedare la lite è rimasto ferito. Denuncia un’aggressione fisica ingiustificata e violenta. «Abbiamo dovuto fronteggiare l’assalto di quattro membri del personale e, uno di loro, ha morso il mio dito provocandomi una lesione». All’arrivo in porto, alle 5 di domenica, l’allarme alle forze di polizia e la richiesta di intervento dell’ambulanza che ha provveduto ad accompagnare Saba e Uleri all’ospedale.

La compagnia

Diversa la versione della compagnia Grimaldi che racconta come i due, descritti in stato di alterazione, «più volte invitati ad abbassare il volume, continuavano a disturbare le persone presenti nella Hall. Poi avrebbero aggredito verbalmente e fisicamente la commissaria di bordo che, «strattonata al braccio, ha riportato ecchimosi curabili in 5 giorni, quindi la reazione di difesa del nostro personale». Questa la descrizione di quanto denunciato dal comandante della nave agli agenti della polizia, saliti a bordo per sentire le persone coinvolte. Una denuncia vidimata dalla Capitaneria di Palermo. «Saranno le immagini delle telecamere a raccontare la verità, che abbiamo chiesto alla polizia di assicurasi non vengano cancellate», aggiunge Saba: «Un episodio inaudito, in cui oltre ad essere stati aggrediti abbiamo subito un danno di immagine e lavorativo».

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