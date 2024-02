«Picchiati con un casco da due balordi» 

Massacrato con un casco da motociclisti. I terribili momenti di quell’aggressione gli resteranno impressi nella memoria per sempre. Ma dopo essere rimasto ricoverato in ospedale per dieci giorni a causa delle ferite subite, Francesco Piano, 50 anni, è finalmente tornato a casa. Una violenza inaudita, ancora più difficile da accettare specie se commessa da due ragazzini: quello che è successo lo scorso 4 febbraio a Capoterra, fuori da un ristorante etnico, ha lasciato un’intera cittadina sgomenta.

La furia

L’uomo, aggredito insieme al nipote Roberto Piano, 35 anni, ieri è tornato nell’attività di famiglia che gestisce insieme al fratello: i segni di quell’assalto in stile Arancia meccanica sono ancora ben visibili e la rabbia per aver subito tutto quello senza alcun motivo non è ancora sbollita. Nelle prossime ore, alla denuncia presentata nei giorni scorsi nella caserma dei carabinieri di via Bologna dal nipote si unirà anche quella dello zio Francesco Piano: gli autori del pestaggio, stando alle accuse, sarebbero Alberto Paolo Uselli, 18 anni, e Francesco Piscedda, 20, entrambi di Capoterra.

Il racconto

«Ho subito una frattura scomposta della mandibola, con un intervento chirurgico mi hanno posizionato quattro placche, ho trascorso gli ultimi dieci giorni su un letto del Santissima Trinità - racconta Francesco Piano - si è trattato di un’aggressione senza alcun senso. Mio nipote ed io ci siamo semplicemente trovati nel posto sbagliato al momento sbagliato. Eravamo andati a ritirare il sushi d’asporto durante l’intervallo della partita Inter-Juventus, quando siamo entrati nel locale abbiamo notato questi due ragazzi su di giri, che infastidivano gli altri clienti e insultavano il personale straniero del ristorante: credo di aver detto loro solamente di darsi un contegno, nulla più, poi abbiamo pagato e siamo usciti».

La violenza

Quello che è accaduto dopo è un concentrato di violenza gratuita da far accapponare la pelle: Francesco Piano e suo nipote Roberto, stando a quanto denunciato ai carabinieri, hanno subito un’aggressione fulminea, a colpi di casco e forse anche un tirapugni. Tutto in pochi istanti: Francesco Piano, ridotto a un maschera di sangue, nonostante i dolori, è riuscito a raggiungere la sua casa che si trova poco distante. «Mia moglie ha chiamato immediatamente l’ambulanza - dice Piano - poi non ricordo granché: è difficile accettare di essere stati ridotti in questo stato senza alcuna ragione».

Roberto Piano se l’è cavata con due costole rotte e altre ferite: ma un’aggressione simile lascia strascichi che vanno oltre il dolore fisico. «Non conoscevo quei due ragazzi, credo di non averli mai neppure visti prima, sono molto più piccoli di me - racconta - di certo ci hanno aggredito con una cattiveria inaudita, ci hanno preso alla sprovvista e non abbiamo avuto alcuna possibilità di difenderci. Ora ci attendiamo che la giustizia faccia il proprio corso».

