Picchiata dal figlio, muore in ospedale   

Marsala. Non era precipitata dal balcone, come si credeva in un primo momento, ma era stata massacrata di botte. Anna Peralta, 80 anni, è morta ieri dopo tre giorni di agonia, a causa di una grave emorragia interna causata da percosse. Ad aggredirla sarebbe stato il figlio, Girolamo Peraino, 51 anni, fermato dai carabinieri con l’accusa di omicidio preterintenzionale. All’origine del pestaggio l’ultima delle frequenti liti per motivi economici determinate dalla sua tossicodipendenza: l’uomo chiedeva continuamente soldi alla madre.

Escalation di violenza

La donna è morta in ospedale, al “Paolo Borsellino” di Marsala, dove era stata ricoverata per un avvelenamento da farmaci, una condizione tale da far sospettare che avesse tentato di togliersi la vita. Dai primi esami era emersa però la presenza di un’emorragia interna, provocata da devastanti lesioni alla milza. Lesioni fatali che, secondo gli inquirenti, sono state provocate dalle percosse inferte dal figlio nei giorni precedenti il ricovero. Le indagini condotte dai militari dell’Arma hanno dunque portato a una svolta inquietante. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, la situazione in casa – la donna e il figlio vivevano insieme – sarebbe stata caratterizzata da un’escalation di violenze, fino al tragico epilogo.

L’inchiesta

Il 51enne, in stato di fermo, portato in caserma non avrebbe però ancora fatto ammissioni. I pm di Marsala, coordinati dal procuratore Fernando Asaro, gli contestano l’omicidio preterintenzionale. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere Pietro Cerulli di Trapani in attesa dell’udienza di convalida. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri che stanno ascoltando anche i vicini di casa e i parenti della povera vittima. Anna Peralta e Girolamo Peraino abitavano in un appartamento di una palazzina di via Guglielmo Oberdan, nella periferia di Marsala. Una convivenza turbolenta per i continui litigi, fino al pestaggio e al terribile epilogo.

