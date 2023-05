Picchiata dai vigili, video sui social 

Milano. Bloccata a terra da quattro agenti della polizia locale, immobilizzata con lo spray al peperoncino, colpita col manganello più volte, anche in testa; e infine ammanettata. La scena – con una donna, una brasiliana transgender di 41 anni, accasciata sul marciapiede – è stata ripresa da alcuni studenti. Il filmato, diffuso sui social, ha suscitato polemiche per la violenza degli agenti, tanto che la procuratrice aggiunta di Milano Tiziana Siciliano ha aperto un'inchiesta per lesioni aggravate, e lo stesso comando della polizia locale ha avviato un’indagine. I vigili, identificati, sono stati trasferiti ai servizi interni; mentre la donna è stata denunciata a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale.

Milano. Bloccata a terra da quattro agenti della polizia locale, immobilizzata con lo spray al peperoncino, colpita col manganello più volte, anche in testa; e infine ammanettata. La scena – con una donna, una brasiliana transgender di 41 anni, accasciata sul marciapiede – è stata ripresa da alcuni studenti. Il filmato, diffuso sui social, ha suscitato polemiche per la violenza degli agenti, tanto che la procuratrice aggiunta di Milano Tiziana Siciliano ha aperto un'inchiesta per lesioni aggravate, e lo stesso comando della polizia locale ha avviato un’indagine. I vigili, identificati, sono stati trasferiti ai servizi interni; mentre la donna è stata denunciata a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento

Secondo quanto riferito dal Sulpl, i vigili sono stati chiamati alle 8,15 da alcuni genitori perché la donna, completamente alterata, stava spaventando i bambini all'ingresso della scuola di Parco Trotter urlando di avere l’Aids. Gli agenti sono riusciti a caricarla sull’auto di pattuglia diretta agli uffici del Comando, ma durante il tragitto la donna avrebbe iniziato a dare in escandescenze dentro l’abitacolo. A quel punto – sempre secondo il racconto arrivato da fonti del sindacato – il conducente ha fermato il veicolo, la donna ha sferrato dei calci su due agenti. Fuggita, è stata subito bloccata.

Il filmato

Il resto della storia, quel che quindi è certo e documentato, è stato filmato da alcuni studenti della Bocconi: una scena violenta, con gli agenti che si accaniscono, e uno in particolare che con più manganellate colpisce la donna ormai a terra.

La polemica

Un «fatto grave», l’ha definito il sindaco di Milano Beppe Sala che ieri attendeva di leggere la relazione del comando della polizia municipale. La vicenda ha scatenato un acceso scontro politico, col centrodestra schierato in difesa degli agenti e le opposizioni che denunciano la violenza dell’intervento. «Sembrano immagini provenienti dagli Stati Uniti e invece siamo a Milano. Un uso della forza sproporzionato e, dalle immagini, immotivato. Sul caso presenterò una interrogazione», ha annunciato la senatrice dell'Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi. «Immagini disgustose», il commento su Twitter del capogruppo Pd in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino. Più cauta la Lega «quotidianamente vediamo aggressioni nei confronti delle forze dell'ordine», scrive in una nota Silvia Sardone, commissaria della Lega a Milano. «Piena solidarietà agli agenti», da parte di Fratelli d'Italia. «Hanno fatto il loro dovere», ha commentato Stefano Maullu, deputato di FdI e coordinatore milanese del partito.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata