Picchiata a morte nel parco di notte  

Rovereto. Una donna di 61 anni, Iris Setti, è morta in ospedale a causa della gravità delle ferite provocate da un senza fissa dimora di origini nigeriane di circa 40 anni che sabato sera verso le 22.30 l'ha aggredita (probabilmente per violentarla, ma gli accertamenti sono in corso - anche per chiarire se vittima e assassino si conoscessero) e poi l'ha picchiata con ferocia con pugni al corpo e alla testa.

Testimoni

Il dramma è accaduto all'interno del parco Nikolayevka, a Rovereto, in Trentino, e la scena è stata vista da alcune persone che abitano in un condominio vicino e hanno dato l'allarme: la donna a terra e l'aggressore come una furia a cavalcioni sopra di lei che la picchia. L'uomo è poi fuggito, ma è stato fermato poco dopo dai carabinieri nella vicina via Maioliche e ora è in arresto per omicidio e le indagini sono affidate alla Procura di Rovereto. Pare che la vittima stesse attraversando il parco per poi recarsi sul vicino Lungo Leno, dove vive la madre, per accudirla. Iris Setti, funzionaria in pensione, è morta in ospedale a Trento, dove è stata trasportata dal personale sanitario accorso sul posto assieme ai carabinieri e alla polizia locale, a causa dei traumi e delle ferite riportate.

I precedenti

In passato il 40enne aveva minacciato alcune persone con una bottiglia rotta e poi aveva aggredito un ciclista di passaggio e si era scagliato contro i carabinieri intervenuti, saltando sul tettuccio dell'auto di servizio e cercando di colpire i militari che cercavano di fermarlo. L'uomo aveva anche ricevuto una misura cautelare con obbligo di firma dai carabinieri di Rovereto, dove si presentava ogni giorno. «Siamo provati per il dolore infinito che una tragedia come questa provoca ma allo stesso tempo vogliamo capire cosa non ha funzionato», ha detto il sindaco di Rovereto, Francesco Valduga. Sul caso è intervenuto anche il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi: «Il barbaro omicidio della donna a Rovereto è un fatto gravissimo. Ho richiesto al Capo della Polizia di disporre ogni necessario approfondimento e una dettagliata ricostruzione della vicenda, anche per capire se c'è stato qualcosa che non ha funzionato. Questi accertamenti sono doverosi nei confronti della vittima e dei suoi familiari».

