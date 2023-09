Picchia un passante e gli ruba il telefono 

Sferra un pugno a un passante, gli ruba lo smartphone e fugge ma poi viene rintracciato e arrestato.

Protagonista del movimentato episodio è un trentatreenne algerino 33, residente a Quartu, disoccupato e con precedenti. Lo hanno arrestato i carabinieri della stazione di Stampace con l’accusa di rapina

Secondo quanto ricostruito, poco prima in via Roma, dopo aver colpito con un pugno al volto un operaio trentasettenne di Quartucciu, che camminava sotto i portici, si è impossessato del suo cellulare ed è scappato in direzione centro. Proprio in quel momento passava in via Roma una pattuglia dei carabinieri che lo ha raggiunto e catturato.

La vittima è stata immediatamente soccorsa da un'ambulanza del 118 chiamata dai Carabinieri. La refurtiva è stata recuperata all'interno di un’aiuola e restituita al legittimo proprietario.

