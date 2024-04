Picchia un coetaneo: genitori condannati a pagare 55mila euro 

Due adolescenti litigano all’uscita di scuola: prima parolacce e spintoni, poi qualche schiaffo e un pugno che avrebbe causato una rovinosa caduta costata ad un 13enne un trauma cranico, una frattura e una prognosi di oltre due mesi con la necessità anche di una lunga riabilitazione. A distanza di quattro anni dai fatti, ora i genitori del giovane che aveva dato quel pugno dovranno risarcire sia lo studente rimasto ferito che i suoi familiari: un danno di poco oltre i 55mila euro (comprese le spese del giudizio civile che si è appena concluso).

La ricostruzione

La vicenda risale al 2020, quando il pestaggio di un alunno al primo anno delle superiori era sfociato in una denuncia formalizzata ai carabinieri dal padre e dalla madre. Lo scontro tra i due studenti, legato a futili motivi, si era verificato in una piazzetta a poche decine di metri dall’istituto, subito dopo l’ultima campanella che aveva decretato la fine delle lezioni. Nessuna violazione dell’obbligo di vigilanza da parte degli insegnanti, visto che il fatto è avvenuto fuori dal perimetro scolastico, ma dal fatto era scaturito un procedimento penale a carico del 14enne che aveva sferrato il pugno. Il Tribunale dei Minori aveva poi disposto la messa alla prova dell’adolescente: un progetto rieducativo elaborato con i servizi sociali, che si era concluso positivamente così che il reato di lesioni gravi è stato dichiarato estinto (anche per questa ragione, il giornale non pubblica il nome della scuola visto che entrambi i protagonisti sono ancora iscritti nello stesso istituto).

L’obbligo dei genitori

Era rimasto in piedi sino a qualche giorno fa, invece, il procedimento civile a carico dei genitori del 14enne, chiamati in causa dalla famiglia dell’adolescente aggredito. La norma, infatti, fa ricadere su di loro l’obbligo del risarcimento se le perizie fanno emergere «la cattiva educazione dei figli e il loro atteggiamento violento e prevaricatore». Il Tribunale ha dichiarato che i «titolari della potestà genitoriale sino responsabili dei danni procurati dal minore, sia a persone che a cose, senza un limite prefissato d’importo». In altre parole, se il risarcimento dovesse superare la capacità economica della famiglia, il padre e la madre resterebbero comunque obbligati a indennizzare.

In questo caso il giudice civile ha stabilito che il danno fosse di circa 46mila euro più la rifusione delle spese del procedimento alla controparte (in tutto circa 55mila euro). La norma prevede che le uniche occasioni nelle quali i genitori non siano chiamati a risarcire i danni procurati dai figli non ancora maggiorenni sia quando questi sono sotto la responsabilità di altri adulti (sia a scuola che in palestra), oppure se il padre o la madre riescano a dimostrare di non aver potuto impedire il fatto che ha causato il danno. E il picchiarsi fuori da scuola non è uno dei casi ritenuti imprevedibili.

