Picchia le prof, scuola sotto choc 

Sembrava una mattinata di lezione come tante. Ma ieri la normale routine in un istituto superiore è stata stravolta da un episodio grave e spiacevole: un alunno, con disabilità e importanti disturbi comportamentali, si è scagliato contro le insegnanti di sostegno. Botte, spintoni, una docente è persino caduta dalle scale ed entrambe le professoresse sono finite al Pronto soccorso del San Martino per ulteriori accertamenti. La vicenda ha destato profondo sconcerto nell’intero istituto.

La tensione

Tutto sarebbe iniziato a metà mattina quando il ragazzino minorenne avrebbe dato segni di grande agitazione. Non è chiaro il motivo scatenante, forse nello zaino gli mancava qualcosa per andare avanti nell’attività di studio, di fatto lo studente ha avuto una reazione scomposta e a nulla sono valsi i tentativi della sua insegnante di sostegno di riportarlo alla calma. Anzi. Il minorenne ha fatto pure peggio: prima ha dato qualche schiaffo ai compagni di classe poi sono volati ceffoni, calci e anche un pugno verso la sua professoressa.

L’allarme

Sono stati momenti di grandissima concitazione, si è riusciti a portare fuori dalla classe il ragazzino ma la tensione era altissima. Tanto che quando un’altra insegnante è intervenuta in difesa della collega, il minorenne ha continuato, si è scagliato anche contro di lei e poi nella confusione e nel parapiglia sarebbe stata spinta cadendo dalle scale. Altri professori e personale scolastico alla fine sono riusciti a calmare il giovane studente, costantemente monitorato.

I soccorsi

Le due insegnanti invece prima sono state soccorse a scuola e poi accompagnate al Pronto soccorso dagli operatori del 118 per altri accertamenti: entrambe hanno riportato diverse ferite, la docente precipitata dalle scale in particolare ha riportato traumi più seri.

Lo choc

L’accaduto ha suscitato grande sconcerto in tutto l’istituto, in particolare fra i ragazzi che, in diretta, hanno assistito impotenti a una scena imprevista e anomala in un ambiente come quello della scuola. Molto scossi anche gli altri docenti che ogni santo giorno seguono con dedizione e professionalità tutti gli studenti, con un occhio di riguardo per i ragazzi con disabilità o altri problemi. L’episodio accaduto ieri è uno di quei casi imprevedibili che però possono verificarsi con persone affette da disturbi psichici e comportamentali, che talvolta possono degenerare anche con reazioni violente, proprio come accaduto ieri mattina. Una situazione delicatissima, che la scuola comunque è riuscita a gestire garantendo massimo sostegno sia allo studente in difficoltà che alle insegnanti coinvolte oltre che a tutti gli altri alunni.

RIPRODUZIONE RISERVATA