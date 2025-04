Picchia la moglie, la figlia undicenne chiama il 112 e lo fa arrestare 

BOLZANO. Il suo coraggio ha evitato il peggio, ha evitato la tragedia che probabilmente temeva da tempo. E senza esitare ha telefonato al 112 ponendo fine all'incubo che lei, a soli 11 anni, e sua madre stavano vivendo da tempo a causa del padre violento. Venerdì sera, davanti all’ennesima aggressione a sua madre, la bambina ha chiesto aiuto ad una pattuglia della polizia, che ha arrestato il padre violenti. L’undicenne, in lacrime, ha digitato sul cellulare il numero di pronto intervento e ha chiesto alla polizia di fermare il padre, che stava massacrando di botte la mamma. Corsi sul posto, i poliziotti hanno trovato l’uomo in evidente stato di agitazione. Da subito ha assunto un atteggiamento aggressivo anche nei loro confronti e gli agenti a poca fatica sono riusciti a entrare nell’appartamento, mentre l’uomo continuava a minacciare di morte la moglie e la figlia. Dopo averle messe in sicurezza in un’altra stanza, gli agenti hanno cercato di placare l’ira dell’uomo - un bolzanino 50enne - che a quel punto ha minacciato di morte anche loro. Intanto la donna ha raccontato le sue continue aggressioni, spiegando di non averne mai parlato per paura delle ripercussioni e per non perdere l’affidamento della bambina. Portata in ospedale, ha sporto denuncia al posto di polizia. Il marito non si è calmato neanche in questura, e anzi ha annunciato che appena uscito avrebbe ammazzato moglie e figlia. A questo punto è scattato l’arresto per maltrattamento contro familiari e conviventi e minaccia a pubblico ufficiale. Inoltre il questore gli ha notificato l’ammonimento e ha disposto la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. «La determinazione di questa bimba - ha sottolineato il questore parlando ai giornalisti - ha consentito di evitare ben più tragiche conseguenze».

