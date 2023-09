Picchia la moglie, il pm: è la sua cultura 

Brescia. Lei, vittima di maltrattamenti in famiglia, non ci vuole credere. «Dove è la giustizia e la protezione tanto invocata per le donne tra l'altro incoraggiate a denunciare al primo schiaffo? Oppure il fatto che io sia una bengalese tra le tante mi rende di meno valore dinanzi a questo pm»?

Il pubblico ministero in questione è il magistrato della procura di Brescia che ha chiesto l'assoluzione per l'ex marito della donna nata in Bangladesh ma cresciuta in Italia e che nel 2019 ha trovato il coraggio di denunciare. «Sono stata trattata da schiava, picchiata, umiliata. Costretta al totale annullamento con la costante minaccia di essere portata definitivamente in Bangladesh». Non è la richiesta di assoluzione a far rumore, ma le parole del pm: «I contegni di compressione delle libertà morali e materiali della parte offesa da parte dell'odierno imputato sono il frutto dell'impianto culturale e non della sua coscienza e volontà di annichilire e svilire la coniuge per conseguire la supremazia sulla medesima, atteso che la disparità tra l'uomo e la donna è un portato della sua cultura che la medesima parte offesa aveva persino accettato in origine».

Il magistrato della Procura di Brescia inserisce quindi il caso nel campo dei reati culturalmente orientati. Punibili in Italia ma tollerati nel Paese di origine. Il pubblico ministero parlando scrive che «le condotte dell'uomo sono maturate in un contesto culturale che sebbene inizialmente accettato dalla parte offesa si è rivelato per costei intollerabile proprio perché cresciuta in Italia e con la consapevolezza dei diritti che le appartengono e che l'ha condotta a interrompere il matrimonio. Per conformare la sua esistenza a canoni marcatamente occidentali, rifiutando il modo di vivere imposto dalle tradizioni del popolo bengalese e delle quali invece l'imputato si è fatto fieramente latore».

Solo pochi mesi fa il tribunale di Brescia aveva condannato un padre violento che maltrattava le figlie «perché non erano brave musulmane». Il presidente della prima sezione penale Roberto Spanó scrisse: «I soggetti provenienti da uno Stato estero devono verificare la liceità dei propri comportamenti e la compatibilità con la legge che regola l'ordinamento italiano. L'unitarietà di quest'ultimo non consente, pur all'interno di una società multietnica quale quella attuale, la parcellizzazione in singole nicchie, impermeabili tra loro e tali da dar vita ad enclavi di impunità».

In attesa della sentenza prevista per ottobre la donna che si è costituita parte civile contro il marito in un'intervista ha manifestato un auspicio: «Aspetto con fiducia la sentenza perché non posso pensare e credere che in una nazione come l'Italia si possa permettere a chiunque di fare del male ad altri impunemente solo perché affezionato a una cultura nella quale la donna non conta nulla e l'uomo può su di lei tutto, anche porre fine alla sua vita. Solo per una questione di obbedienza culturale. Ciò in Italia non può accadere».

Immediata la reazione politica. «Chiederò al ministro Nordio con un'interrogazione p arlamentare un'ispezione urgente alla procura di Brescia in merito alla richiesta del magistrato. Per il pubblico ministero le violenze e le percosse sarebbero infatti il frutto dell'impianto culturale dell'uomo. Si tratta di una richiesta inaccettabile e vergognosa su cui va fatta piena chiarezza. L'Italia rappresenta un faro di civiltà nel mondo dove non c'è posto per chi intende mortificare le donne maltrattandole perché ritenute inferiori». Lo dice Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d'Italia, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera ed ex vicesindaco di Milano.

