VaiOnline
Via Petrarca.
23 settembre 2025 alle 00:29

Picchia la moglie alla fermata dell’autobus: 35enne in carcere 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Hanno litigato in strada e improvvisamente lui le ha sferrato un pugno sul viso, allontanandosi dopo averla ricoperta di insulti. La vittima, una 23enne, è stata soccorsa ma ha anche raccontato tutto ai carabinieri. Così i militari del nucleo radiomobile hanno poi rintracciato il marito, un 35enne di Ivrea, arrestandolo con l’accusa di maltrattamenti. La giovane ha fatto emergere un passato di grande paura e terrore: il coniuge, negli ultimi tre anni, la minacciava e seguiva, controllandole il telefono cellulare. Ora la 23enne è seguita dalle associazioni che si occupano di donne vittime di violenze.

L’intervento immediato dei carabinieri in via Petrarca, all’altezza della fermata dell’autobus che i due avrebbero dovuto prendere, ha permesso di ricostruire quanto accaduto poco prima, con l’aggressione alla donna da parte del marito (il giornale non pubblica il nominativo a tutela della vittima). Una volta raccolta la querela della giovane, i carabinieri hanno accompagnato il 35enne in carcere a Uta come disposto dal magistrato di turno con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Tra oggi e domani ci sarà l’interrogatorio di garanzia per la convalida dell’arresto. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Lo sciopero

Guerriglia a Milano Meloni: scene indegne

Decine di feriti e diversi fermi al corteo nel capoluogo lombardo Da Torino a Palermo: tutta l’Italia si mobilita per la Palestina 
Energia

Sei navi sorvegliano il Tyrrhenian Link

Ma i cittadini sono preoccupati: «Le nostre case vengono svalutate» 
Lorenzo Piras
Regione

Todde e Lai, confronto sul futuro dell’Isola: «Lavoreremo insieme»

A Villa Devoto il primo vertice dopo la staffetta alla guida del Pd 
Roberto Murgia
La lezione

«Difendiamo la diversità delle opinioni»

Mattarella ricorda agli studenti il prezzo pagato per la libertà di espressione 
Processo d’appello

Becciu ricusa il suo accusatore

Sì all’istanza contro il promotore di giustizia: deciderà la Cassazione vaticana 