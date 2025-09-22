Picchia la moglie alla fermata dell’autobus: 35enne in carcere 

Hanno litigato in strada e improvvisamente lui le ha sferrato un pugno sul viso, allontanandosi dopo averla ricoperta di insulti. La vittima, una 23enne, è stata soccorsa ma ha anche raccontato tutto ai carabinieri. Così i militari del nucleo radiomobile hanno poi rintracciato il marito, un 35enne di Ivrea, arrestandolo con l’accusa di maltrattamenti. La giovane ha fatto emergere un passato di grande paura e terrore: il coniuge, negli ultimi tre anni, la minacciava e seguiva, controllandole il telefono cellulare. Ora la 23enne è seguita dalle associazioni che si occupano di donne vittime di violenze.

L’intervento immediato dei carabinieri in via Petrarca, all’altezza della fermata dell’autobus che i due avrebbero dovuto prendere, ha permesso di ricostruire quanto accaduto poco prima, con l’aggressione alla donna da parte del marito (il giornale non pubblica il nominativo a tutela della vittima). Una volta raccolta la querela della giovane, i carabinieri hanno accompagnato il 35enne in carcere a Uta come disposto dal magistrato di turno con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Tra oggi e domani ci sarà l’interrogatorio di garanzia per la convalida dell’arresto. (m. v.)

