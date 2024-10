Picchia la madre e la chiude fuori casa 

Aveva già aggredito la madre tre settimane fa e lei lo aveva querelato: lui, rimasto in libertà e continuando a convivere con la donna, lo ha rifatto e stavolta, è finito in carcere. Alessandro Podda, 27 anni, è stato arrestato ieri notte a Villasor dopo aver colpito la madre 57enne e averla lasciata fuori dalla casa dove i due abitano. Per lei è arrivata l’ambulanza, per lui sono arrivati i carabinieri che dopo una sosta alla stazione locale, lo hanno accompagnato a Uta.

Dieci anni da incubo

I maltrattamenti, secondo quanto raccontato dalla donna, sarebbero andati avanti dal lontano 2014: dieci anni fa. Il mese scorso, il 16 settembre, i carabinieri davano per la prima volta notizia del caso: la donna aveva querelato il figlio per maltrattamenti. Alessandro Podda avrebbe ripetutamente vessato la madre, che negli ultimi anni sarebbe stata vittima di diverse aggressioni fisiche, come documentato da referti medici attestanti lesioni subite dalla donna. Come prima conseguenza della querela, la 57enne era stata indirizzata al centro antiviolenza della zona e l'autorità giudiziaria è stata informata per valutare una richiesta di misure cautelari a carico dell’indagato. Non si hanno notizie di eventuali misure cautelari prese fino alla notte tra domenica 6 e lunedì 7 ottobre, quando è arrivata un’altra segnalazione, che ha portato all’arresto.

Rumori e urla

Domenica notte i vicini avevano sentito rumori e urla e avevano deciso di chiamare il 112. Sul posto, poco dopo, sono intervenuti i militari della stazione di Villasor e il personale del nucleo operativo e radiomobile di Sanluri. Secondo le ricostruzioni fornite dal Comando provinciale dell’Arma, il 27enne (probabilmente sotto effetto di sostanze stupefacenti e alcol) avrebbe aggredito la madre facendola cadere a terra, buttandola fuori casa e impedendole di rientrare.

Poco dopo è intervenuto il 118: la 57enne è stata soccorsa dagli operatori e non sarebbe risultata ferita gravemente. Ha rifiutato il ricovero.

Alessandro Podda invece è stato arrestato dai carabinieri: non avrebbe opposto resistenza e in serata, dopo le formalità in caserma, è stato portato a Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

