Picchia la fidanzata e finisce in manette 

Mesi di umiliazioni e percosse, un incubo iniziato in estate e culminato in 48 ore di follia alla vigilia di Natale. Un tempiese di 50 anni, Alessandro Brozzu, è stato arrestato per i maltrattamenti che avrebbe inflitto alla compagna. I personale dell’Arma dei carabinieri, compagnia di Valledoria, è intervenuto nella casa di Brozzu, all’Isola Rossa (Trinità d’Agultu) il 25 dicembre. L’uomo, stando alle indagini condotte dai pm di Tempio, ha aggredito per l’ennesima volta la compagna alla vigilia di Natale e poi nelle ore successive. I militari dell’Arma sono intervenuti diverse volte nella borgata turistica di Trinità d’Agultu e alla fine l’uomo è stato arrestato. Un “Codice Rosso” di Natale, quindi, che ha portato il presunto responsabile dei maltrattamenti in camera di sicurezza. Ieri mattina Brozzu è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari di Tempio, Marco Contu, assistito dal suo legale, l’avvocato Marco Salis. L’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Dalle indagini emerge che gli episodi di Natale sono soltanto gli ultimi di una lunga serie di angherie e soprusi. La scorsa estate la vittima sarebbe stata picchiata e minacciata. La Procura di Tempio ieri ha chiesto e ottenuto per Brozzu la misura degli arresti domiciliari. Il difensore non ha voluto rilasciare dichiarazioni in attesa di conoscere gli atti.

