Picchia la compagna in mezzo alla strada: 32enne in manette 

Le urla hanno attirato, nella notte tra giovedì e ieri, chi passava in viale Sant’Avendrace. In diversi hanno assistito al pestaggio di una donna da parte di un uomo, il suo compagno probabilmente ubriaco, e che si è poi allontanato. Immediata la chiamata al 112 e l’arrivo delle pattuglie del nucleo radiomobile dei carabinieri. Il presunto aggressore, Giovanni Ledda, 32 anni, senza fissa dimora, è stato rintracciato in un camper usato dalla coppia per dormire. Per l’uomo è scattato l’arresto con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Il pm di turno ha disposto la custodia cautelare in carcere in attesa dell’interrogatorio e della convalida dell’arresto.

La segnalazione

Grazie alla tempestiva segnalazione al numero unico di emergenza, il 112, dunque i carabinieri sono potuti intervenire rapidamente riuscendo a bloccare l’uomo accusato del brutale pestaggio. E mentre i militari individuavano Ledda nel camper, la donna vittima delle violenza – una 40enne cagliaritana – è stata soccorsa dal personale del 118 e accompagnata in ospedale, al Brotzu. Per fortuna ha riportato lesioni non gravi: se la caverà con qualche giorno di cure.

Gli accertamenti dei carabinieri vanno avanti per capire se in passato ci siano stati altri episodi di questo tipo all’interno della coppia e se siano stati denunciati. Non è escluso che l’uomo abbia agito, come ricostruito dai militari, sotto l’effetto di qualche sostanza. Dalle testimonianze raccolte sembra che il 32enne abbia colpito la donna con calci e pugni. (m. v.)

