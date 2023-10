Picchia il padre, arrestato un 23enne 

«Venite, c’è stata un’aggressione». Quando i carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti nell’appartamento di una palazzina di Sant’Elia hanno trovato un uomo ferito.

Il figlio, un 23enne, al termine di una lite gli aveva sferrato un pugno al volto davanti alla madre e a una sorella minore. L’uomo, a seguito della patita aggressione era dovuto ricorrere alle cure dei sanitari che gli hanno assegnato un codice giallo. Durante la perquisizione del giovane, i militari hanno trovato una bustina contenente circa 10 grammi di marijuana e uno spinello.

Il 23enne, all’esito delle formalità di rito, come da disposizione del pubblico ministero di turno è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e trasferito nella Casa Circondariale di Uta in attesa del processo che sarà celebrato nei prossimi giorni.

Quello dei maltrattamenti in famiglia è un fenomeno in crescita in città, anche se prevalentemente le vittime sono le donne e i carnefici sono mariti. Spaventa anche il fenomeno di abuso di droghe e alcol da parte dei giovanissimi, un percorso che porta spesso verso le droghe pesanti.

