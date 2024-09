Picchia il cane, il padrone gli spara 

Un colpo di fucile contro l’uomo che aveva picchiato il suo cane. Con questa accusa i carabinieri hanno arrestato Roberto Usai, 41enne nato a San Gavino e residente a Tuili, che ora dovrà rispondere davanti al giudice del tribunale di Cagliari di tentato omicidio. Ferito, per fortuna in maniera non grave, Efisio Selis, 57enne, al quale sono stati assegnati sette giorni di cure per le lesioni a una gamba.

La cronaca

Tutto è accaduto domenica sera a Tuili nelle campagne in località Monte Aru. Roberto Usai, camionista residente nella zona, era di ritorno da una battuta di caccia con il suo cane che, lungo la strada, si è fermato a bere in una vasca nel terreno di Efisio Selis. In base a quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Barumini e da quelli del nucleo radiomobile della compagnia di Sanluri, l’allevatore, infastidito dalla presenza dell’animale nella sua proprietà, lo avrebbe colpito con un bastone. È stato allora che i due uomini hanno preso a urlare e il litigio si sarebbe concluso con la fucilata esplosa da Usai in direzione di Selis che è stato raggiunto alla gamba che è stato soccorso e accompagnato d’urgenza all’ospedale di San Gavino.

Le indagini

I militari, intervenuti sul posto, hanno eseguito i rilievi, messo a verbale il racconto dei protagonisti e verificato tutti i documenti relativi al fucile, un calibro 12 regolarmente detenuto dal 41enne. L’uomo, difeso dall’avvocato Carlo Monaldi, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e, su disposizione del pubblico ministero, è stato posto ai domiciliari presso la sua abitazione, dove rimarrà in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. L’udienza di convalida potrebbe svolgersi già questa mattina.

Il paese

Intanto però proseguono le indagini dei carabinieri per chiarire altri dettagli utili a fare luce sulla dinamica di quanto accaduto domenica. La notizia del ferimento ha sconvolto la piccola comunità di Tuili dove i protagonisti della vicenda sono molto conosciuti.

