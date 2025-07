Picchia i carabinieri, arrestato 

I carabinieri sono andati a cercarlo per chiarire un episodio in cui sarebbe stato coinvolto nei minuti precedenti. La reazione di Federico Deiana, 38 anni, operatore socio-sanitario di Bari Sardo, è stata impulsiva e violenta nei confronti dei militari. Ieri mattina, il personale della compagnia di Lanusei ha dovuto far ricorso agli straordinari per placare l’ira dell’uomo che è stato ammanettato e, dopo la decisione del magistrato di turno Valentina Vitolo, arrestato e condotto ai domiciliari. All’indagato, assistito dall’avvocato Alessandro Fanni, la Procura di Lanusei contesta i reati di lesioni, violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

Il fatto

La domenica di ordinaria follia è cominciata presto sulle strade dell’abitato. Mentre transitava in via Tortolì, Deiana ha incontrato un suo compaesano con il quale sarebbe scaturita una discussione sfociata in un’aggressione. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i carabinieri della stazione del paese ai quali la presunta vittima ha raccontato la ricostruzione dell’episodio, indicando in Deiana il responsabile dell’aggressione. I militari si sono messi sulle tracce del presunto aggressore, raggiungendolo in un bar dirimpetto la sua sede di lavoro. Ma quando Deiana ha visto il personale dell’Arma, la situazione è degenerata. Dopo averli minacciati, l’uomo si sarebbe scagliato contro i carabinieri, colpendoli più volte. Una violenta colluttazione terminata nel giro di pochi minuti con i militari che sono riusciti a immobilizzare Deiana e a stringergli le manette ai polsi.

L’arresto

Sul posto è arrivata anche una seconda pattuglia di carabinieri. La pm Vitolo ha firmato il provvedimento di arresto nei confronti di Deiana. Dopo le formalità di rito in caserma, l’uomo, incensurato, è stato accompagnato nella propria abitazione, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nei prossimi giorni l’indagato è atteso dal Gip per l’udienza di convalida.

