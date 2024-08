Picchetto d’onore e palloncini per Michele 

Assemini è stata invasa da un mare di folla per l’ultimo saluto a Michele Murenu. Ha scosso un’intera isola la tragica scomparsa del 24enne asseminese, agente della Forestale deceduto sabato scorso a seguito di un incidente tra Santadi e Villaperuccio in cui è stato coinvolto il fuoristrada sul quale viaggiava insieme a una collega: andavano a spegnere un incendio nel Sulcis. Un lavoro coraggioso e pericoloso che Murenu aveva scelto e ha svolto, seppur per poco tempo, con passione e dedizione.

La piazza

Ieri pomeriggio il sole cocente non ha demoralizzato le migliaia di persone accorse per salutare Michele e stare vicino ai suoi familiari più stretti. Ai momenti di contemplazione di domenica, nella camera mortuaria dell’ospedale Brotzu di Cagliari, sono seguite ieri le esequie e la sepoltura: momenti toccanti e partecipati, che si sono contraddistinti per compostezza, sobrietà e riservatezza, connotati che caratterizzavano anche il temperamento pacato del giovane ragazzo.

Ad accogliere il feretro in piazza della Beata Vergine del Carmine c’erano davvero tante persone. Una chiesa gremita dentro e fuori, colorata dai palloncini rossi e bianchi e dalle divise variopinte degli agenti della Forestale, della protezione civile e di tante associazioni di volontariato. Con loro spezzavano il nero lutto le maglie celesti dei compagni dell’Atletica Valeria di Decimomannu, con i quali Murenu avrebbe dovuto allenarsi anche stasera, come promesso venerdì alla fine del solito allenamento.

Le esequie

Alle 16,30 in punto la bara ha attraversato la navata centrale della parrocchia, accompagnata dall’applauso dei presenti e dal picchetto d’onore dei colleghi della Forestale, vestiti in uniforme. In prima fila i familiari più stretti, tra cui la madre Cristina Ledda, il padre Marco, il fratello Simone e la fidanzata Rachele Collu.

Toccante l’omelia di monsignor Paolo Alamanni: «La porta dell’eternità si è spalancata di fronte a Michele. Per la sua giovane età e per ciò che ha fatto nella sua vita terrena il suo nome verrà scritto nel libro della vita. Un vita che ha vissuto con gioia e dedizione».Il parroco si rifà alle testimonianze lette sui quotidiani: «Mi hanno fatto intuire che la sua vita sia stata breve ma intensa. La vera saggezza si misura in base all’impegno che una persona pone in ciò che fa. Ora tocca a noi addentrarci in questa nuova realtà, la morte che con la sua potenza riesce a farci abbassare lo sguardo». Ma Alamanni parla anche di speranza: «Il Signore ci chiama per sollevare lo sguardo interiore e rivolgerlo non alle cose materiali bensì a quelle spirituali. La vita di Michele è nell'eternità, nella dimora eterna preparata per lui dal Signore». Infine lancia una preghiera per i presenti: «Chiediamo la grazia di essere consolati nella fede. Colui che ha risuscitato Gesù risusciterà anche Michele».

In chiesa erano presenti pure la presidente della Regione, Alessandra Todde, e il sindaco di Assemini Mario Puddu: «Vorrei ringraziare – ha commenta il primo cittadino – l’immensa folla e i tanti sindaci presenti che hanno partecipato in maniera sentita e composta, nonché la nostra comunità per l’adesione al lutto cittadino», proclamato per omaggiare «un giovane concittadino deceduto mentre si apprestava a operare nell'interesse della collettività».

L’applauso

Un secondo applauso ha spezzato il silenzio all’uscita del feretro cosparso di rose bianche. I palloncini hanno preso il volo, ma la fidanzata Rachele ne ha tenuto uno rosso, a forma di cuore, tra le sue mani, portandolo con sé fino in cimitero. Dietro il carro funebre la macchina guidata da Simone, il fratello 21enne di Michele, con gli occhi carichi di lacrime disperate: al suo fianco il padre e nei sedili posteriori la madre e Rachele. Piangevano. Il loro passaggio è stato aperto da una schiera ordinata di veicoli delle protezioni civili, compagnie barracellari, vigili del fuoco e ambulanze, tutti con le sirene spiegate per accogliere il collega nella sua ultima dimora terrena.

La tumulazione

In camposanto si sono formate due file ordinate e le persone hanno atteso pazientemente per stringersi nel dolore e porgere le condoglianze ai cari. Tantissimi i giovani presenti: amici, ex compagni di classe e colleghi, tutti con gli occhi al cielo quando Rachele ha lasciato volare il palloncino rosso tenuto stretto fino ad allora. Con il suo volo alto e l’ultimo applauso si è chiusa la cerimonia d’addio al giovane eroe.

