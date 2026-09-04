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Carloforte.
05 settembre 2026 alle 01:13

Piazzola per l’elisoccorso, la Giunta approva la convenzione 

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Via libera alla convenzione tra Areus e Comune di Carloforte per la realizzazione della piazzola per l’elisoccorso. La Giunta ha approvato la delibera con la convenzione, la piazzola si farà a Colmata Nord e costerà 208 mila euro (188 mila li metterà Areus, ventimila il Comune). Con l’accordo si individua finalmente un’area in cui l’elicottero potrà atterrare in sicurezza in caso di emergenze sanitarie nell’isola di San Pietro. «Il progetto è pronto – ha detto il sindaco di Carloforte, Stefano Rombi - quando acquisiremo i pareri, procederemo con la gara d’appalto e i lavori».

Nella stessa riunione di Giunta è stato approvato un progetto da due milioni e 425 mila euro per riqualificare l’ex caserma di via Duca San Pietro. Il Comune infatti intende partecipare a un bando in scadenza a breve ed era necessario il via libera della Giunta. L’idea è trasformare lo stabile che un tempo ospitava i carabinieri in cinque alloggi destinati all’edilizia sociale popolare, in un periodo in cui la carenza di abitazioni disponibili si fa sentire. «Non sappiamo se saremo finanziati – dice il sindaco – se fosse così, potremo contribuire in modo concreto al disagio abitativo che cresce come conseguenza dell’oggettivo sviluppo turistico».

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