Piazzetta gremita per il rito solenne  della vestizione 

Ancora oggi, agli inizi di agosto, la vestizione della Vergine Assunta avviene nelle segrete stanze della Cattedrale, ad opera di alcune nobildonne discendenti delle antiche famiglie castellane.

Un tempo, era così anche per Sant’Efisio. Al secentesco simulacro, all’antivigilia della festa, nel chiuso della sacrestia della sua chiesa di Stampace, veniva fatto indossare il rosso mantello damascato, pancerina con, al centro, la grande croce ricamata d’oro, polsini, fiocco e collettino in pizzo. Operazione semplice e riservata affidata al sacrista maggiore, attorniato da alcune consorelle e confratelli.

Oggi il rito non solo è diventato pubblico e condiviso, ma soprattutto gesto corale, solenne, comunitario.Ieri in una piazzetta gremita, il cerimoniale è stato scandito dalla recita del Santo Rosario, guidato dal folto gruppo delle consorelle, depositarie di questa Vestizione. La Priora, Adriana Banchero, individua e sceglie fra i presenti chi dovrà legare i polsini, allacciare il colletto, sistemare la pancerina e, infine, appoggiare sulle spalle del Martire il rosso mantello, colore del suo sangue versato in martirio per la salvezza di Cagliari e della terra tutta di Sardegna. Chiude il gesto “inventato” da alcuni anni dal Cappellano don Mario Ledda: l’abbraccio dei bambini presenti al Santo «perché sono loro», dice, «il futuro di Sant’Efisio».

