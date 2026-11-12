“Piazze accessibili a tutti”. Se ne è parlato in Consiglio comunale a Sinnai con una interrogazione del consigliere Aldo Lobina di “Sinnai libera”, che ha preso spunto dai lavori (dati per imminenti) per la riqualificazione di piazza Chiesa e dal progetto di sistemazione di piazza Sant’Isidoro. Lobina ha accennato alla necessità di realizzare anche i “camminamenti tattili” per non vedenti e ipovedenti.

Per piazza Chiesa ha messo l’accento sul così detto “teatro” all’altezza della casa parrocchiale, definendolo «un obbrobrio da eliminare», e ha sollecitato per il futuro anche il coinvolgimento dei cittadini su questi progetti.

Un tema fatto proprio anche da Massimo Mallocci, presidente del Consiglio comunale, favorevole ai camminamenti tattili anche nel parco in pineta. La sindaca Barbara Pusceddu ha assicurato l’attenzione del Comune su questi temi.

Poi l’assessore Cristiano Spina, rispondendo a una comunicazione dei consiglieri Walter Zucca di Forza Italia e Massimo Lebiu del Pd, ha annunciato interventi per mettere in sicurezza un tratto di marciapiede di via San Cosimo e per il ripristino dei punti di sosta delle corriere Arst sulla Provinciale all’altezza di Solanas. (r. s.)

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